"Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год - прокачал 40 млрд куб.м газа

"Газпром" отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - пишет российская корпорация.

"Газпром" продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину", - также напоминает концерн.