Экономика

15:20 14.12.2021

Рада изменит формулу начисления ренты за добычу марганцевой руды по аналогии с железной - Гетманцев

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Рада изменит формулу начисления ренты за добычу марганцевой руды по аналогии с железной - Гетманцев

 Верховная Рада изменит формулу начисления ренты за добычу марганцевой руды по аналогии с железной рудой, как это установил "ресурсный" закон (законопроект №5600), сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"То, что марганцевую руду мы обложим в каком-либо из следующих законопроектов вот по такой схеме, по которой мы обложили руду железную, в этом даже не сомневайтесь. Это на самом деле принятое решение", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гетманцев напомнил, что изначально законопроект №5600 не предусматривал поправок относительно начисления ренты за добычу марганцевой руды. "Кабмин нам не предложил изменить ставки ренты на марганцевую руду. Изменить формулу налогообложения марганцевой руды предложил я ко второму чтению, поправкой. Я вам, положа руку на сердце, скажу, хотя никто в это не верит: обсуждения даже не было. Никто: ни тот олигарх, которого вы имеете в виду (речь идет об Игоре Коломойском - ИФ), ни связанные с ним лица, не то что выходили на меня, на комитет, они даже не выходили. Не было абсолютно никакого сопротивления, в отличие от железной руды", – прокомментировал Гетманцев.

"По марганцевой руде вопрос вообще не поднимался. Она технически была "зашита" в поправку по железной руде ко второму чтению, поэтому слетела вместе с ней", – добавил парламентарий.

Согласно информации на сайте Рады, 9 декабря был зарегистрирован законопроект №6345-1 о правках в Налоговый кодекс о стимулировании плательщиков экологического налога к осуществлению природоохранных мероприятий и сбалансированности бюджетных поступлений с нормой о привязке рентной платы для марганцевых руд к индексу Manganese ore 44% Mn CIF China (рассчитывается агентство CRU Group).

Автором законопроекта выступает глава подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного урегулирования рынка спирта, алкоголя и табака комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев (правящая фракция "Слуга народа"). Согласно документу, при стоимости руды $3 и меньше за 1% содержания марганца ставка акциза составит 3,5%, от $3 до $5 – 5% и больше $5 – 10%.

В пояснительной записке отмечается, что такая привязка позволит увеличить поступления в государственный бюджет страны на 600 млн грн в год.

Теги: #налоги #гетманцев #руда
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