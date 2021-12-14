Финкомитет Рады работает над компромиссным законопроектом о налогообложении операций с недвижимостью - глава комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создал рабочую группу для разработки компромиссного законопроекта об изменениях налогообложения для строительной отрасли, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Строители зарабатывают неплохо, но не платят налоги. Это показывает налоговая нагрузка... У нас есть несколько законодательных инициатив. Они разные, от разных групп. И от рынка, и от Министерства регионального развития, и от Минфина. У нас в комитете уже создана рабочая группа, призванная найти между ними компромисс", – сказал Гетманцев в интервью агентству.

Он уточнил, что законодательные инициативы будут касаться не только налогообложения, но и защиты прав инвесторов.

Ранее глава Минфина Сергей Марченко отметил, что министерство намерено вернуться в дальнейшем к вопросу обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций с недвижимостью, хотя из ресурсного закона (законопроекта №5600) ко второму чтению изъяли эту норму.

"Однозначно, я поддерживаю министра финансов в том, что этот вопрос надо урегулировать. Каким образом отрегулировать - мы будем искать компромиссы. Наша работа в комитете, она же и состоит в том, чтобы найти золотую середину между разными, порою противоречивыми, интересами общества, государства, бизнеса и принять правильное решение", – прокомментировал Гетманцев.