Экономика

10:42 14.12.2021

Госбюджет недополучает от таможни около 50 млрд грн в год – Гетманцев

2 мин читать
Госбюджет недополучает от таможни около 50 млрд грн в год – Гетманцев

Государственный бюджет недополучает около 50 млрд грн таможенных поступлений в год, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы предполагаем, что госбюджет от таможни недополучает около 50 млрд грн", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гетманцев уточнил, что перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.

"Пока мы потребовали уволить одного из высших должностных лиц, виновного в схемах, и сформировали очень простой KPI для таможни: +12% к индикативу", – указал парламентарий.

"Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы (тарифы и цены, работа по отдельным категориям товаров, "зеленка" и т.д.). Если индикатив выполнен не будет, освободим от должности замов, отвечающих за выполнение планов и руководство несколько худших по выполнению планов таможен. Это работа на несколько месяцев, но за несколько месяцев мы порядок наведем", – заверил глава комитета.

В начале ноября Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.

"Это человек новый. От лица комитета скажу, что мы не готовы пока что давать оценку его работе. Рано. Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях. Мы решили начать с перевыполнения плана по поступлениям", – прокомментировал это назначение Даниил Гетманцев.

Теги: #таможня #бюджет #гетманцев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 14.12.2021
Ограничения для налоговых льгот в шахтерских городках не позволят превратить их во внутренние оффшоры - Гетманцев

Ограничения для налоговых льгот в шахтерских городках не позволят превратить их во внутренние оффшоры - Гетманцев

11:02 14.12.2021
Финкомитет Рады работает над компромиссным законопроектом о налогообложении операций с недвижимостью - глава комитета

Финкомитет Рады работает над компромиссным законопроектом о налогообложении операций с недвижимостью - глава комитета

17:28 13.12.2021
Законопроект о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, но еще обсуждается - Гетманцев

Законопроект о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, но еще обсуждается - Гетманцев

17:12 13.12.2021
Госбюджет ежемесячно недополучает 1 млрд грн из-за "скруток" с НДС - глава профильного комитета

Госбюджет ежемесячно недополучает 1 млрд грн из-за "скруток" с НДС - глава профильного комитета

13:54 10.12.2021
Рада на следующей неделе рассмотрит законопроекты об обязательных пенсионных накоплениях, усилении НКЦБФР и финуслугах - Гетманцев

Рада на следующей неделе рассмотрит законопроекты об обязательных пенсионных накоплениях, усилении НКЦБФР и финуслугах - Гетманцев

18:13 09.12.2021
Киев утвердил бюджет-2022 с доходами в 69 млрд грн

Киев утвердил бюджет-2022 с доходами в 69 млрд грн

15:16 09.12.2021
НБУ ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП и его дофинансирование на 40 млрд грн до конца года

НБУ ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП и его дофинансирование на 40 млрд грн до конца года

14:58 09.12.2021
Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

02:49 09.12.2021
Оборонные расходы Эстонии в 2022г вырастут до рекордных 2,3% ВВП

Оборонные расходы Эстонии в 2022г вырастут до рекордных 2,3% ВВП

16:50 03.12.2021
Днепропетровская область одобрила бюджет на следующий год в размере 11,2 млрд грн

Днепропетровская область одобрила бюджет на следующий год в размере 11,2 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа в Европе взлетела до $1425/тыс. куб. м на фоне снижения выработки ветрогенерации

Импорт э/э из Беларуси в Украину обвалился до 60МВт

Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

НБУ и МВФ начнут обсуждение новой совместной программы после текущей stand by – глава НБУ

Минэнерго назначило весь состав набсовета "Укрэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена газа в Европе взлетела до $1425/тыс. куб. м на фоне снижения выработки ветрогенерации

Импорт э/э из Беларуси в Украину обвалился до 60МВт

Презентованы ключевые проекты, которые представят Украину на MIPIM 22

Украина допускает выкуп/обмен евробондов и расширение валют в обновленной стратегии управления госдолгом

Сеть "Сильпо" будет сотрудничать с Агентством внешней торговли Италии

Рада может принять за основу законопроект о накопительном пенсионном обеспечении на этой неделе - Шуляк

Credit Suisse реорганизует структуру и сменит топ-менеджеров

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть и поставок из стран не-ОПЕК в 2021-2022 годы

Производитель электромотоциклов LiveWire Harley-Davidson выйдет на биржу через SPAC

ОТП Банк выдал "доступных кредитов" на сумму 75 млрд грн – глава правления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА