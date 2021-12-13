Экономика

11:32 13.12.2021

Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название на МР Банк

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Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название на АО "МР Банк" (АО "Международный резервный банк"), свидетельствует Единый госреестр юридических лиц и физлиц-предпринимателей.

Согласно Opendatabot, смена названия состоялась 10 декабря.

Как сообщалось, Сбербанк России постановил изменить название дочернего АО "Сбербанк" (Киев) на АО "МР Банк", о чем свидетельствует решение Сбербанка России от 27 сентября, обнародованное на его сайте. Согласно ему, акционер также уполномочил правление банка самостоятельно принимать решения относительно порядка и условий использования новых знаков для товаров и услуг (ТМ).

Ранее со ссылкой на материалы Украинского патентного ведомства, сообщалось, что Сбербанк еще в 2018-2019 гг. подал в "Укрпатент" заявки на регистрацию названий "Международный резервный банк" (МРБ) на украинском, русском и английском языках, а также на связанные с этим торговые знаки.

Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию государственного Ощадбанка (Киев) и запретил украинской "дочке" крупнейшего российского банка использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине.

Сбербанк (ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2021 года Сбербанк по размеру общих активов занимал 10-е место (58,397 млрд грн) среди 71 действовавшего в Украине банка.

Теги: #смена #мр_банк #сбербанк #название
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