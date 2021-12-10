Аппетит к покупке бизнеса в Украине снизился за последний год – исследование

Доля украинских компаний, планирующих в ближайшие 6-12 месяцев купить бизнес, снизилась за год с 50% до 37%, таковы результаты исследования рынка M&A в Украине юридической фирмы Avellum, которая опросила более 90 собственников, топ-менеджеров и руководителей юротделов отечественных и международных компаний.

Согласно материалам, переданным агентству "Интерфакс-Украина", одновременно доля компаний, которые не планируют укрупняться, возросла с 26% до 44%, а доля неопределившихся сократилась с 24% до 19%.

Авторы исследования отметили, что 50% опрошенных компаний в 2021-м году не планировали и не планируют продавать свой бизнес, год назад таких было больше – 55%, а разница связана с ростом с 16% до 20% тех, кто не определился с планами по продаже активов. Доля компаний, планирующих продавать бизнес в ближайшие 6-12 месяцев, остается стабильным – около 30%.

"Несмотря на эпидемию СOVID-19, мы видим, что массовая распродажа бизнеса не наблюдается. Кроме того, пятая часть рынка до сих пор не определилась, следует ли продавать активы, несмотря на то, что пандемия длится уже почти два года", – приводятся в релизе слова управляющего партнера Avellum Николая Стеценко.

Значительно меньше покупателей – 56% по сравнению с 94% годом ранее – рассчитывают на скидку в связи с кризисом, тогда как доля продавцов, готовых дать скидку, снизилась не столь значительно – с 64% до 60%.

Согласно исследованию, коронакризис за минувший год утратил первенство среди причин продажи, сократив свою долю с 38% до 18%. Более важными факторами расстаться с бизнесом респонденты назвали изменение стратегических планов главного офиса (41%) и сложности бизнес-среды (21%).

В целом, отмечается в результатах, 70% опрошенных компаний считают нынешнюю ситуацию с M&A в Украине вполне приемлемой, из них 32% - очень хорошей.

Указывается, что выросло число покупателей, которые планируют due diligence – c 74% в 2020-м до 86% в нынешнем году, а 14% сделали бы точечную проверку.

"Очевидно, что покупатели не хотят рисковать в период нестабильности, покупая непроверенный объект. Их требования к объекту сделки становятся все строже. На наш взгляд, это свидетельствует о тенденции к постепенному формированию рынка покупателя", - отметил Стеценко.