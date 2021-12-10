Экономика

12:20 10.12.2021

ЕИБ выделил Киеву EUR100 млн на покупку троллейбусов и вагонов метро

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ЕИБ выделил Киеву EUR100 млн на покупку троллейбусов и вагонов метро

Европейский инвестиционный банк, банк (ЕИБ) и мэр Киева Виталий Кличко подписали кредитное соглашение на сумму EUR100 млн на проект обновления троллейбусного парка, а также вагонного парка метрополитена столицы.

Согласно сообщению Представительства ЕС в Украине в пятницу, это первый кредит от ЕИБ в Украине, предложенный городу напрямую без государственных гарантий.

В дальнейшем ожидается получение пакета технической помощи в форме грантов в EUR3 млн для поддержки подготовки проекта, а также тендерной документации и процесса закупок.

Отмечается, что для поддержки проекта 1 декабря 2021 года Трастовой фонд Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF) предоставил грант в размере EUR480 тыс.

ЕИБ также ведет переговоры с многосторонним донорским Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) о предоставлении дальнейшей технической помощи проекту "Городской электрический транспорт города Киева".

Проект финансируется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по принципу параллельного финансирования. Его общая стоимость оценивается в EUR270 млн.

Как сообщалось, "Киевпастранс" 1 декабря 2021 года объявил тендер на покупку 137 полностью низкопольных троллейбусов с возможностью автономного хода до 20 км почти за 1,62 млрд грн.

Кроме того, до начала 2023 года Киев должен получить 20 трехсекционных трамвая, заказанных у ООО "Татра-Юг" за EUR24,6 млн с финансированием ЕИБ в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Помимо этого, в феврале 2021 года ЕБРР и КП "Киевский метрополитен" подписали кредитный договор в размере EUR50 млн на закупку 50 новых вагонов метро.

Теги: #киев #еиб #метро #троллейбусы
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