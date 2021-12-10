Украина использует президентство в Энергосообществе для усиления энергобезопасности сторон

Украина использует свое президентство в Энергетическом Сообществе в качестве инструмента для усиления энергетической безопасности как Украины, так и всего европейского континента, отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Согласно сообщению министерства по результатам встречи министра с директором Секретариата Энергосообщества Артуром Лорковски и замдиректора Дирком Бушле в пятницу, для усиления безопасности поставок энергоресурсов Украина уже предложила RESP – инициативу Регионального энергетического партнерства.

"Это путь к более безопасному будущему в контексте поставок энергоресурсов. Мы хотим сделать так, чтобы ситуация с поставками газа в Европе, которую мы наблюдаем сегодня больше не повторилась", – приводит пресс-служба в сообщении слова Галущенко, являющегося на время председательствования Украины в Энергосообществе его президентом.

В сообщени также отмечается, что Украина и в дальнейшем будет способствовать объединению рынков электроэнергии и газа договорных сторон Энергосообщества с рынками Европейского Союза.

По словам Лорковски, чем выше уровень энергобезопасноси Украины, тем выше уровень безопасности Энергетического сообщества.

"Именно поэтому мы сегодня обсудили с министром приоритеты на период президентсва Украины. Надеюсь, эти амбициозные платы мы сможем реализовать в тесном сотрудничестве между украинским правительством, министерством, лично министром как президентом и Секретариатом", – отметил он в видео, сопровождающем релиз Минэнерго.

Со своей сторны Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила о встрече с Лорковски и Бушле ее главы Валерия Тарасюка, отметив, что на ней обсуждались вопросы сертификации НЭК "Укрэнерго", перспективы интергации ОЭС Украины з ENTSO-Е, дальнейшие шаги, необходимые для реформирования спецобязательств на электроэнергетическом рынке.

Отдельно стороны коснулись проблематики обеспечения финансовой стабильности украинского оператора системы передачи, в частности, в контексте включения в структуру тарифа на передачу составляющей, связанной с финансированием поддержки развития ВИЭ, отмечается в релизе регулятора.

Как сообщалось, Украина с 1 декабря начала председательствовать в Энергетическом сообществе сроком на один год, приняв эстафету от Сербии.

Вместе с тем, как сообщила глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер (внефракционная), Украина лишена права голоса в Energy Community в связи с отсутствием законодательства, имплементирующего Регламент ЕС №1227/2011 о целостности и прозрачности оптового рынка энергии (REMIT).

Секретариат Энергетического Сообщества, поддерживая сертификацию украинского оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" по системе ISO, высказал надежды на начало работы нового наблюдательного совета компании в самые ближайшие сроки.

Кроме того, в своем выводе Секретариат указывает на наличие двух основных факторов, влияющих на способность "Укрэнерго" полностью окупать свои затраты. По его мнению, это, во-первых, неполная оплата тарифа на передачу, связанная, в частности, с поставщиком последней надежды на рынке электроэнергии "Укринтерэнерго" и "отдельными экспортерами с острова Бурштынской ТЭС". Во-вторых, это финансирование за счет тарифа на передачу обязательств по развитию возобновляемой энергетики, которое зависит от его размера, НКРЭКУ. При этом секретариат отмечает, что этот тариф не в полной мере покрывал расходы системного оператора раньше, и такая же ситуация наблюдается сейчас.

Вместе с тем он указывает, что недавно получил от Министерства энергетики Украины обязательства по внесению определенных изменений в механизм поддержки зеленой энергетики в части оплаты ее производства.