Экономика

16:30 09.12.2021

НБУ прогнозирует среднюю цену газа и нефти в 2022г $460 за тыс. куб. м и $67 за баррель

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НБУ прогнозирует среднюю цену газа и нефти в 2022г $460 за тыс. куб. м и $67 за баррель

Национальный банк Украины (НБУ) в своих прогнозах на 2022 год закладывает среднюю цену природного газа на уровне около $460 за тыс. кубометров, на нефть - $67 за баррель марки Brent, сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге в Киеве в четверг.

"Пока мы не пересматривали прогнозы, которые опубликовали в своем традиционном октябрьском инфляционном отчете. По газу мы как раз наблюдаем пик цен, точнее, пик был месяц-два назад. В следующем году, и особенно в первой половине, мы ожидаем их дальнейшую коррекцию", – сказал он.

Николайчук указал, что средняя цена газа около $460 за тыс. куб. м – это более чем вдвое ниже, чем в четвертом квартале, но выше, чем за предыдущие несколько лет.

По его словам, уровень цен на газ этой осенью оказался выше прогнозов Нацбанка.

"По цене нефти – она будет близкой к текущему уровню, мы закладываем в свои прогнозы цену в $67 за баррель для марки Brent", - добавил замглавы НБУ.

Теги: #газ #нбу #прогноз #нефть
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