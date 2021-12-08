Глава компаний "ТитанЭра" и "Велта" надеется на партнерство с оборонным комплексом США

Генеральный директор и совладелец компаний "Велта" и ООО "ТитанЭра" Андрей Бродский рассчитывает на партнерство с оборонным комплексом США в развитии новых титановых технологий.

"Сегодня имел честь показать разработки "ТитанЭры" подполковнику Джону Д. Картеру, Военно-воздушному атташе при Посольстве США в Украине. И эта встреча абсолютно не случайна", - написал Бродский в Facebook в среду, дополнив текст фотографией.

При этом он выделил три центральных точки соприкосновения.

Во-первых, США в постоянном поиске нового титанового партнера и этот вопрос давно определен как защита национальной безопасности.

Во-вторых, титан и оборонный комплекс – неразрывно связаны и являются важнейшим аспектом в работе "ТитанЭры", "особенно в наше непростое с военно-политической точки зрения время:.в военной и "мирной" авиации уже идет активный рост рынка на основе 3D печати и порошковой металлургии

В-третьих – "Оборона и новые технологии. Военные определенно драйвят новые технологии", - пояснил совладелец компаний.

"Благодарен за обратную связь и уверен, что "ТитанЭра" станет тем самым титановым партнером как для родной страны, так и для наших партнеров", - резюмировал Бродский.

"ТитанЭра" - украинская компания, которая базируется на 15-летнем опыте команды компании "Велта" в мировой титановой индустрии. "ТитанЭра" первая в мире строит пилотный завод по изготовлению конечных титановых продуктов, минуя стадию титановой губки, и опирается на собственную запатентованную технологию Titanera Process. Технология позволяет получать титан быстрее, со значительно меньшим потреблением энергии, без токсических отходов и выбросов. Уже запущены линии по изготовлению тестовых продуктов в рамках R&D центра.

ООО "ПКФ Велта" зарегистрировано в апреле 2000 года. Основной деятельностью является добыча и производство ильменитового концентрата. С 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья на Бирзуловском месторождении (Кировоградская обл.).

Кроме того, компания владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения-аналога. С 2012 по 2019 год "Велта" добыла 1 млн тонн ильменита и неоднократно заявляла о планах построения вертикально интернированной группы от добычи сырья до производства конечных изделий из титана.

ПКФ ООО "Велта" входит в состав Velta Holding US Inc.

ООО "Велта Холдинг" принадлежит 100% ООО "ПКФ "Велта". Конечными бенефициарами являются три физлица: Андрей Бродский (60%), Вадим Москаленко (20%) и Виталий Малахов (20%).