Экономика

16:40 08.12.2021

CEO МАУ Дыхне не справился с оптимизацией в компании - глава набсовета

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CEO МАУ Дыхне не справился с оптимизацией в компании - глава набсовета

Председатель наблюдательного совета и совладелец авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Арон Майберг считает, что CEO Евгений Дыхне не справляется с изменением технологических процессов в компании.

"Ключевая задача – оптимизация, изменение технологических процессов. Этого не произошло. Уменьшить количество людей и самолетов за счет уменьшения объемов – это не оптимизация. Это адаптация. В моем понимании, оптимизация – это переход на операционную модель, которая позволяет резко сократить свои удельные расходы за счет изменения технологических процессов. Главный показатель уменьшение расходов на перевозку одного пассажира – это ключевая задача. Если не поменяете операционную модель, то у вас пропорция удельных составляющих в расходах не изменится", - сказал он в интервью "Forbes Украина".

По мнению Майберга, это угрожает быстрому и эффективному развитию компании. Поэтому нужна модель, которая позволит конкурировать не только с классическими авиакомпаниями, но и с Ryanair, WizzAir и другими лоукостами.

"Смена модели – сложный вопрос, и он не решен", - подчеркнул он.

По словам Майберга, он понял, что Евгений Дыхне не справляется с поставленной задачей, через пять месяцев после начала работы топ-менеджера. Первый разговор на эту тему у них произошел в марте 2020 года, второй – осенью 2020-го, третий – осенью 2021-го.

Как сообщалось, Евгений Дыхне был назначен президентом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в сентябре 2019 года. На эту должность он пришел с должности заместителя генерального директора международного аэропорта "Борисполь".

До Дыхне на посту президента МАУ с 2004 года был Юрий Мирошников.

Теги: #мау #оценка #дыхне #майберг
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