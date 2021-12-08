Экономика

09:55 08.12.2021

АМКУ еще рассматривает повторную заявку на покупку "Большевика" Хмельницким и партнерами

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АМКУ еще рассматривает повторную заявку на покупку "Большевика" Хмельницким и партнерами

Антимонопольный комитет Украины еще не выносил решение относительно поданной повторной заявки о предоставлении разрешения на покупку ОАО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") ООО "Дженерал Коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого, сообщила глава комитета Ольга Пищанская.

"Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, компания (победитель конкурса – ИФ) в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи должна оплатить стоимость объекта, в противном случае будет начисляться неустойка. А 60 дней неуплаты является основанием для расторжения договора", - написала она в Facebook.

По словам Пищанской, рассмотрение повторной заявки продолжается.

Как сообщалось, ОАО "ПКМЗ" на приватизационном аукционе приобрел консорциум инвесторов, среди которых – собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО "Дженерал Коммерс" с предложением 1,429 млрд грн.

Стартовая цена АО "ПКМЗ" была установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности предприятия перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (к настоящему времени это более 500 млн грн), выполнить действующий коллективный договор и не допустить увольнения работников в течение определенного срока.

Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове (Черкасская обл.), или на других производственных мощностях в Украине.

Как сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, средства от приватизации ОАО "ПКМЗ" в размере 1,42 млрд грн уже поступили в государственный бюджет.

Теги: #большевик #амку
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