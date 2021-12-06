Экономика

11:56 06.12.2021

Планы допповышения тарифов "Укрзализныци" в 2022 г. отсутствуют – глава правления

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Планы допповышения тарифов "Укрзализныци" в 2022 г. отсутствуют – глава правления

"Укрзализныця" в 2022 году планирует эффективно распорядиться средствами от двухэтапного повышения грузовых тарифов, одобренного во второй половине 2021 года, и воздержится от их дополнительного роста, сообщил глава правления Александр Камышин.

"Те два подъема, которые уже приняты, серьезно бьют по бизнесу. У нас нет планов повышения на 2022 год тарифов на грузовые перевозки", – сказал он на инфраструктурном дне Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

По его словам, рост тарифов составляет $1,5-2 за тонну для отдельных грузов и является достаточно ощутимым для их продавцов.

Камышин подчеркнул, что "Укрзализныця" ставит задачу правильно распорядиться полученным ресурсом и инвестировать его в инфраструктуру, в частности, в электрификацию, которая втрое снижает расходы на перевозки.

"Надо сделать домашнюю работу", – подчеркнул глава правления.

Он напомнил, что принятое в 2021 году повышение тарифов было направлено на сближение тарифных классов, но тарифная система еще требует работы "сама по себе".

После такой настройки тарифной системы, отметоил Камышин, целесообразно перейти к привязке тарифов к индексу промышленных цен и автоматически менять их без ручного вмешательства.

Как сообщалось со ссылкой на приказ Мининфраструктуры от 29 октября, с началом 2022 тарифы на перевозки группы грузов первого тарифного класса по ж/д возрастут на 9%.

Этому предшествовало решение о повышении тарифов с 17 августа 2021 года на грузоперевозки группы грузов 1 и 2 тарифных классов на 8%, а с января 2022 года – на 20,4% и 6,5% соответственно.

"Укрзализныця" оценивает дополнительные доходы от повышения тарифов в 2 млрд грн в 2021 году и 12,3 млрд грн – в 2022 году.

Теги: #укрзализныця #тарифы
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