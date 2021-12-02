Экономика

11:46 02.12.2021

Проект госбюджета-2022 предусматривает 1,054 млрд грн на внедрение и развитие системы сбора платы за использование дорог для грузовиков

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Проект госбюджета-2022 предусматривает 1,054 млрд грн на внедрение и развитие системы сбора платы за использование дорог для грузовиков

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (№6000) предусматривает 1,054 млрд грн из Дорожного фонда на внедрение, содержание и развитие системы сбора платы за использование автодорог общего пользования транспортными средствами массой более 12 тонн.

Как говорится в документе, исполнителем программы будет являться Государственное агентство инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект").

Кроме того, проект закона предлагает уменьшение расходы на финансовое обеспечение развития аэропортовой инфраструктуры на 250 млн грн, перенаправив их на обеспечение деятельности органов и учреждений Национальной полиции.

Теги: #дороги #плата #грузовики #госбюджет
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