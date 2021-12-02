Экономика

10:49 02.12.2021

Потребление металлопродукции в инфраструктурных проектах растет благодаря программе "Большое строительство" - УЦСС

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Потребление металлопродукции в инфраструктурных проектах растет благодаря программе "Большое строительство" - УЦСС

Потребление металлопродукции в инфраструктурных проектах растет благодаря программе "Большое строительство", сообщил исполнительный директор ассоциации "Украинский центр стального строительства" (УЦСС) Вячеслав Колесник в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, потребление стальных конструкций увеличится еще больше с расширением программы реконструкции и строительства мостовых переходов, электрификации железных дорог, начала системного применения шумовых барьеров в дорожном строительстве. Именно металл способен быстро и эффективно решить насущные вопросы ветхой инфраструктуры. Остро стоит проблема обновления мостов: примерно из 17 тыс. автодорожных 80% имеют физический или функциональный износ", - сказал он.

Колесник перечислил реализуемые ныне с использованием металлоконструкций крупные проекты: Запорожский мост (около 32 тыс. тонн металлоконструкций), Ямпольский (8-9 тыс. тонн). "Среди будущих крупных проектов стоит отметить ряд мостов - Кременчугский, Патона. В реализации проекта столичной Окружной дороги, уверен, тоже будет серьезно использоваться металл", - добавил он.

Теги: #большое_строительство #уцсс #металлопродукция
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