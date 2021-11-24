Украина обязалась с 2022 г. вернуть лимит на госгарантии в 3% доходов госбюджета – меморандум с МВФ

Украина обязалась с 2022 года вернуться к практике ограничения государственных гарантий до 3% доходов общего фонда госбюджета в год, говорится в обновленном меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ), который Фонд опубликовал в среду.

Согласно ему, Украина в консультациях с МВФ намерена проанализировать способы оптимизации управления государственными гарантиями для обеспечения соответствия долговой устойчивости.

В документе указано, что на конец июня 2021 года Украина выдала госгарантии на 38,9 млрд грн, а их лимит на этот год установлен на уровне 70 млрд грн при запланированном объеме доходов общего фонда госбюджета 1 трлн 22,26 млрд грн.

Украина в 2020 году отказалась от ограничений на предоставление госгарантий, которые установлены Бюджетным кодексом, для поддержки экономики во время коронакризиса. Изначально госбюджет на 2020 год предусматривал ограничение на предоставление госгарантий в 29,3 млрд грн. В 2021 году Украина продолжила эту практику.