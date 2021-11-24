Мининфраструктуры рассматривает введение режима спецобязательств для авиакомпаний с целью стимулирования внутренних авиаперевозок

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность введения режима спецобязательств для авиакомпаний с целью стимулирования рынка внутренних авиаперевозок.

"По пассажирским перевозкам тоже идет работа. В частности, по авиаперевозкам мы рассматриваем режим возложения спецобязательств (на авиакомпании – ИФ) как один из вариантов стимулировать рынок внутренних авиаперевозок, особенно для определенных категорий населения", - сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, также ведется работа по реализации проекта национального перевозчика.

"Сейчас активно работаем над финансовой моделью и бизнес-планом. Думаю, мы буквально через пару недель (а может, и меньше) сможем презентовать уже достаточно конкретные вещи", - сказал Кубраков.

Ранее сообщалось, что украинские авиакомпании наравне с "Укрзализныцей" готовы конкурировать за возможность оплаты билетов из выплат вакцинированным гражданам.

"Уже четыре украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализа