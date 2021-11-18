Экономика

17:56 18.11.2021

МХП занялся производством говядины в рамках трансформации в кулинарную компанию

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МХП занялся производством говядины в рамках трансформации в кулинарную компанию

 Покупка агрохолдингом МХП за $1,84 млн ООО "Лубнымясо" (Лубны Полтавской обл.), производящего и продающего говядину под ТМ Scott Smeat, – часть программы по его трансформации в кулинарную компанию с фокусом на выпуск продукции с добавочной стоимостью, рассказала финансовый директор агрохолдинга Виктория Капелюшная агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Хотим быть ближе к потребителю и предоставлять ему ассортимент разных продуктов, только для этого мы приобрели "Лубнымясо". Мы не говорим, что станем производителем говядины №1, это было необходимо в рамках наших проектов вроде "Мясомаркетов" и открытия нашего кулинарного центра. Это все симбиоз, это все одна программа, это все - одна бизнес- модель", - подчеркнула финдиректор.

По ее данным, группа компаний надеется, что название "МХП" и его бренда курятины "Наша ряба" через несколько лет будет ассоциироваться для покупателей не с ассортиментом сырья или полуфабрикатов, а с готовыми кулинарными решениями.

Согласно данным обнародованного в четверг на Лондонской фондовой бирже отчета, агрохолдинг 1 июня 2021 года приобрел 51% акций мясокомбината "Лубнымясо", вознаграждение за приобретенную долю составляет $1,84 млн и было оплачено денежными средствами.

"Деловая репутация, оцениваемая в размере $0,92 млн, обусловлена ожиданиями того, что это приобретение поддержит стратегическое преобразование в кулинарную компанию за счет выпуска дополнительных продуктов", - говорится в отчете группы компаний.

Как сообщалось, МХП впервые заявил о трансформации из сырьевой компании в кулинарную в начале 2020 года.

По данным советника главы правления группы компаний Дмитрия Зозули, агрохолдинг заинтересован в инвестициях в пищевые компании, производящие пищевую продукцию не "куриной" группы, в частности свинину, овощи и зелень.

Помимо этого, компания готова инвестировать в сегмент HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе), поскольку сегмент массового питания будет расти в будущем. По его данным, 80-85% заведений общепита сменят формат работы на QSR (quick service restorans, заведения быстрого обслуживания), и МХП готов инвестировать - ищет предпринимателей в данной отрасли.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году. Выручка МХП сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль уменьшились на 7%, соответственно, до $395 млн и $201 млн.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Теги: #мхп #производство #говядина
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