Экономика

17:40 18.11.2021

МВФ подтвердил намерение совета директоров рассмотреть 2-й транш stand-by для Украины 22 ноября

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МВФ подтвердил намерение совета директоров рассмотреть 2-й транш stand-by для Украины 22 ноября

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс (Gerry Rice) подтвердил намерение совета директоров рассмотреть второй транш stand-by для Украины 22 ноября.

"Я могу подтвердить, что обсуждение совета директоров относительно Украины состоится в ближайший понедельник, 22 ноября", – сказал Райс в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне в четверг.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

МВФ 18 октября сообщил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по первому пересмотру программы, что "открывало путь для первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)", отмечалось в релизе по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.

Глава миссии Иванна Владкова Холлар сообщила о достижении договоренности по обновленному набору политики в сфере экономики, финансов и структурных реформ, чтобы помочь Украине справиться с экономическим кризисом и кризисом в сфере здравоохранения, вызванным COVID-19, и сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, а также устранить основные препятствия для частных инвестиций.

Владкова Холлар отметила, что по мере восстановления экономики основное внимание в программе уделяется возвращению фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, с одновременной защитой социально уязвимых слоев населения. По ее словам, речь идет об усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, связанных с квазифискальными операциями, в том числе в энергетическом секторе.

Она также выделила среди основных пунктов борьбу с коррупцией, продвижение судебной реформы и снижение роли государства и заинтересованных групп в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Теги: #транш #райс #мвф
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