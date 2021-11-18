Приоритетом МХП в 2022 г. является покупка активов в Европе - финдиректор агрохолдинга

Главным инвестиционным направлением для агрохолдинга МХП в 2022 году станет покупка активов по производству курятины в Европе, рассказала финансовый директор агрохолдинга Виктория Капелюшная агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Для нас приоритетом инвестиций и приоритетом на 2022 год является приобретение компаний в Европе, потому что у нас есть очень хороший пример с Perutnina Ptuj, где мы четко себе и всему миру доказали, что мы действительно самый эффективный производитель курицы не только в Украине из-за каких -то украинских реалий, а мы можем действительно значительно поднять эффективность европейских активов", - подчеркнула она.

Капелюшная уточнила, что регион MENA также является важным экспортным рынком, где МХП имеет представительство и филиалы для развития экспорта.

"Мы глубже входим в Саудовскую Аравию, потому что это большой и важный для нас рынок, мы рассматриваем его в проекции производства шаурмы, это у нас уже на повестке дня", - отметила финдиректор, уточнив, что наибольшее внимание агрохолдинг планирует сконцентрироваться на инвестициях в ЕС.

По данным Капелюшной, МХП рассматривает покупку активов как в Западной, так и в Восточной Европе.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года финдиректор агрохолдинга рассказала агентству "Интерфакс-Украина", что группа компаний инвестирует EUR35 млн в строительство завода производству курятины в Сербии, поскольку бизнес в этой стране интересен МХП из-за большого потенциала местного рынка и дотаций от властей страны.

Тогда же Капелюшная отметила, что компания интересуется приобретением активов в Европейском Союзе, поскольку после покупки компании Perutnina Ptuj (Словения) в 2019 году агрохолдинг смог увеличить ее финансовые показатели более чем на 50%. Помимо того, данное приобретение соответствует его стратегии по трансформации в международную кулинарную компанию.

Согласно данным на сайте сербского филиала Perutnina Ptuj, строительство птицеводческого актива в этой стране началось после поглощения словенской PP Group агрохолдингом МХП, одним из ведущих мировых производителей продуктов питания.

Агрохолдинг инвестировал в строительство семи ферм по выращиванию и откорму цыплят в городе Бачка Топола (Сербия). На первом этапе в строительство комплекса было инвестировано более EUR4,5 млн, мощность первой очереди – выращивание 2 млн цыплят в год.

Помимо указанных семи ферм МХП намерен строительство еще двух комплексов на 14 объектов. Кроме того в Сербии строится современный завод по очистке сточных вод, будет проведена полная реконструкция скотобойни и цеха по производству мясных продуктов.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году. Выручка МХП в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль уменьшились на 7%, соответственно, до $395 млн и $201 млн.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.