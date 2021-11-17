Экономика

20:08 17.11.2021

СБУ и Офис генпрокурора уведомили о подозрении на 2,2 млрд грн финдиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", гендиректор заявил о враждебности к крупнейшему инвестору

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СБУ и Офис генпрокурора уведомили о подозрении на 2,2 млрд грн финдиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", гендиректор заявил о враждебности к крупнейшему инвестору

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) уведомили о подозрении финдиректора – главного бухгалтера крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Согласно заявлениям правоохранителей в среду со ссылкой на данные следствия, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019 года якобы вносил заведомо ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

"Кроме того в нарушение требований налогового законодательства с декабря 2014 по март 2019 года он умышленно уклонился от уплаты в бюджет рентной платы … на сумму свыше 2,2 млрд грн", – утверждают в ОГПУ.

Согласно его релизу, сумма ущерба государству подтверждена выводами комплексной судебной экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им.Бокариуса" Минюста, к проведению которой привлекались специалисты Института геохимии, минералогии и рудообразования им.Семененко НАН Украины, а также заключения комплексной судебной экспертизы материалов, веществ и изделий и экономической экспертизы КНИИСЭ Минюста.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – указывают правоохранители.

СБКУ уточнило, что досудебное расследование проводит Главное следственное управление СБУ, а оперативное сопровождение осуществляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством ОГПУ.

Ранее пресс-служба АМКР сообщила, что СБУ в среду вручила одному из топ-менеджеров предприятия уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения. При этом в доме топ-менеджера, имя которого не указывается, в среду также проведены обыски, при этом ничего компрометирующего обнаружено не было.

Отмечалось, что СБУ обвиняет АМКР в неполной выплате рентной платы за пользование недрами в 2015-2019 годах, и это дело остается незакрытым с октября 2020 года, при этом компания всегда отвергала эти обвинения и интересовалась, почему налоговый спор расследует СБУ, а не Государственная фискальная служба.

"ArcelorMittal Кривой Рог" оспаривает необоснованные обвинения, послужившие основанием для данного уголовного дела. Согласно информации АМКР, еще 4 ноября текущего года Днепропетровский окружной административный суд вынес решение в пользу компании, сняв все обвинения. У налоговых органов есть 30 дней на обжалование решения суда.

Кроме того компания заявила о пересмотре своих процедур по уплате налогов с учетом действующего закона и судебной практики, чтобы привести их в полное соответствие подходу, используемому другими горнодобывающими компаниями.

"Сегодняшние действия СБУ – еще один пример неоправданной враждебности к международной компании, которая уже инвестировала в украинскую экономику $10 млрд", – такой комментарий гендиректора предприятия Мауро Лонгобардо привела директор по корпоративным коммуникациям АМКР Ярина Ключковская на своей странице в Facebook.

В пресс-релизе компания напомнила, что после приватизации криворожского промышленного гиганта 16 лет назад она неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой создать равные условия для всех предприятий. Однако на протяжении уже нескольких лет различные правоохранительные и контролирующие органы забрасывают компанию нашумевшими обвинениями, ни одно из которых на данный момент не было подтверждено результатами судебных рассмотрений, констатируют в АМКР.

"ArcelorMittal Кривой Рог" также заявил, что является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины. В частности, за оспариваемый период в 2015-2019 гг предприятие уплатило в бюджет Украины более 40 млрд грн налогов и выплат, в том числе 1,8 млрд грн рентной платы за пользование недрами и 2,1 млрд грн налога (платы) за землю. За восемь месяцев 2021 года компания выплатила 9,3 млрд грн налогов и сборов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Предприятие принадлежит ArcelorMittal, который также владеет в Украине рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #обвинения
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