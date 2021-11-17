Экономика

15:56 17.11.2021

Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября - Минэнерго

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Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября - Минэнерго

Беларусь с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину, сообщило Минэнерго Беларуси.

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - отмечается в сообщении.

Причины прекращения поставок в сообщении не указаны.

Между тем, в первой половине дня среды Минэнерго Беларуси сообщило об отключении энергоблока №1 БелАЭС от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

Как сообщалось, 6 ноября Беларусь возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Минэнерго сообщало, что, в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября.

Как утверждает экс-глава Министерства энергетики Украины Ольга Буславец, остановка первого энергоблока БелАЭС повлияла на поставки электроэнергии в страну из Беларуси. "Как следствие, импорт электроэнергии на сегодня де-факто уменьшился с 415 МВт до 200-300 МВт. Плановые показатели на завтра и послезавтра равны нулю", – написала она на своей странице в Facebook в среду.

Вместе с тем, по словам Буславец, потеря 400 МВт (ориентировочно до 2% потребления – ИФ) при существующих погодных условиях существенно не повлияет на энергобаланс Украины.

По данным сайта ENTSO-E, на среду запланирован импорт из Беларуси 415 МВт ежечасно. К настоящему времени на мониторинге импорта-экспорта НЭК "Укрэнерго" на ее сайте сохраняется показатель импорта из Беларуси в 415 МВт.

Как сообщалось, импорт электроэнергии в Украину из Беларуси после отказа НКРЭКУ продлять с 1 ноября запрет на него возобновился 6 ноября с 5 МВт ежечасно. С 9 ноября э/э из Беларуси идет по 415 МВТ ежечасно.

Теги: #электроэнергия #беларусь #прекращение #украина #поставки
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