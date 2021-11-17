Экономика

12:03 17.11.2021

Рада законодательно определила основания работы Бюро экономической безопасности

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Рада законодательно определила основания работы Бюро экономической безопасности

Верховная Рада Украины приняла в целом депутатский законопроект 3959-1 с поправками в административное и уголовное законодательство относительно Бюро экономической безопасности (БЭБ), который предусматривает подследственность БЭБ по мошенничеству с НДС, если предметом правонарушения является бюджетное возмещение указанного налога.

Законопроект во втором чтении на пленарном заседании в среду поддержали 296 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

При этом, как указала в ходе обсуждения народный депутат Нина Южанина, редакция законопроекта ко второму чтению не предусматривает в подследственности Бюро статью 222-2 Уголовного кодекса (манипулирование на энергетическом рынке).

Законопроект устанавливает законодательное основание для реализации БЭБ своих полномочий, возлагает на него задачи – предотвращение, выявление, прекращение и расследование экономических уголовных правонарушений.

Ко второму чтению законопроекта депутаты внесли 238 поправок, из которых комитет учел 130.

Ранее законопроект раскритиковала Европейская бизнес ассоциация за норму об уголовной ответственности за мошенничество с НДС, указав, что редакция законопроекта, в частности, разрешает начать уголовное преследование руководства компаний на основе факта подачи заявления на возмещение и решения налоговых органов об отказе в возмещении до рассмотрения спора в судебном порядке.

По мнению экспертов ЕБА, такие изменения позволят возбуждать уголовные дела только по факту определения правонарушения актом проверки без административного и судебного обжалования акта проверки.

Теги: #закон #бэб
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