Экономика

12:04 16.11.2021

"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

1 мин читать
"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

Дорожники в рамках президентской программы "Большое строительство" в 2021-2022 году намерены отремонтировать 31 км региональной дороги Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/, которая обеспечивает транспортную связь с районными центрами Киевской и Винницкой областей и близлежащими населенными пунктами, сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Киевской области.

"До конца года в планах обновления 15 км дороги, остальные отремонтируем в следующем строительном сезоне", - указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ремонтные работы проводятся на участках дороги Р-17 недалеко от поселка Володарка в сторону Белой Церкви (км 21-30). Там уже отфрезеровали 9 км изношенного асфальтобетонного покрытия, положили 8 км нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона, а на 2 км – положили верхний слой асфальта.

Параллельно дорожники проводят работы по планировке обочин и ведут подготовительные работы по нанесению дорожной разметки.

Подрядная организация - ООО "Дорожное строительство "Альтком".

Ранее в Офисе президента сообщали, что в рамках "Большого строительства" запланировано до конца 2024 года отремонтировать или построить в общей сложности 24 тыс. км дорог по всей Украине.

 

Теги: #большое_строительство #альтком
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 11.11.2021
Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

15:20 10.11.2021
Завершился ремонт участка дороги от КПП "Устилуг–Зосин" до Владимира-Волынского – "Укравтодор"

Завершился ремонт участка дороги от КПП "Устилуг–Зосин" до Владимира-Волынского – "Укравтодор"

13:31 09.11.2021
В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

12:04 09.11.2021
Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между Варшавой и Киевом

Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между Варшавой и Киевом

12:12 08.11.2021
"Укравтодор" завершил капремонт 40 км трассы Н-08 в Черкасской области

"Укравтодор" завершил капремонт 40 км трассы Н-08 в Черкасской области

15:58 04.11.2021
Стартовало строительство Северной объездной дороги Днепра - ОГА

Стартовало строительство Северной объездной дороги Днепра - ОГА

13:02 04.11.2021
Проект "Большое строительство" позволил дорожным компаниям нарастить персонал и объемы работ в 2-3 и более раз за несколько лет – участники рынка

Проект "Большое строительство" позволил дорожным компаниям нарастить персонал и объемы работ в 2-3 и более раз за несколько лет – участники рынка

12:42 03.11.2021
На Буковине достроят пункты пропуска "Дяковцы" и "Красноильск"

На Буковине достроят пункты пропуска "Дяковцы" и "Красноильск"

18:11 02.11.2021
План "Большого строительства" до 2024г – 24 тыс. км дорог и 1,4 тыс. мостов – глава Мининфраструктуры

План "Большого строительства" до 2024г – 24 тыс. км дорог и 1,4 тыс. мостов – глава Мининфраструктуры

13:28 02.11.2021
На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

В Украину идут 7 судов-панамаксов с углем, отключений не будет - Зеленский

Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ОГТСУ к участию в сертификации "СевПотока-2"

Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% – Госстат

Газ в Европе взлетел до $962/тыс. куб. м после отказа Газпрома от месячного бронирования Ямала-Европы на декабрь

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

Рада 18 ноября на внеочередном заседании рассмотрит ряд финансовых законопроектов

В Украину идут 7 судов-панамаксов с углем, отключений не будет - Зеленский

Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ОГТСУ к участию в сертификации "СевПотока-2"

Восстановление экономических настроений в Украине в IV кв.-2021 резко затормозилось - Госстат

Расходы госбюджета на борьбу с COVID-19 за 10 мес.-2021 составили 31 млрд грн при плане на год 41,5 млрд грн

Минагрополитики не видит предпосылок для удорожания подсолнечного масла в Украине

Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% – Госстат

Совет бизнес-омбудсмена констатирует рекордный рост жалоб второй квартал подряд

Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины опустились ниже 400 тыс. тонн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА