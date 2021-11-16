"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

Дорожники в рамках президентской программы "Большое строительство" в 2021-2022 году намерены отремонтировать 31 км региональной дороги Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/, которая обеспечивает транспортную связь с районными центрами Киевской и Винницкой областей и близлежащими населенными пунктами, сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Киевской области.

"До конца года в планах обновления 15 км дороги, остальные отремонтируем в следующем строительном сезоне", - указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ремонтные работы проводятся на участках дороги Р-17 недалеко от поселка Володарка в сторону Белой Церкви (км 21-30). Там уже отфрезеровали 9 км изношенного асфальтобетонного покрытия, положили 8 км нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона, а на 2 км – положили верхний слой асфальта.

Параллельно дорожники проводят работы по планировке обочин и ведут подготовительные работы по нанесению дорожной разметки.

Подрядная организация - ООО "Дорожное строительство "Альтком".

Ранее в Офисе президента сообщали, что в рамках "Большого строительства" запланировано до конца 2024 года отремонтировать или построить в общей сложности 24 тыс. км дорог по всей Украине.