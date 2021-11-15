Экономика

20:15 15.11.2021

В Украину идут 7 судов-панамаксов с углем, отключений не будет - Зеленский

2 мин читать
В Украину идут 7 судов-панамаксов с углем, отключений не будет - Зеленский

Украина успешно преодолевает сложившуюся в энергетической сфере ситуацию с дефицитом угля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Недостатка не будет, а будет 7 кораблей "панамакс", которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время", - сказал Зеленский в видеообращении, распространенном в соцсети Facebook понедельник.

По словам президента уголь, который будет доставлен морским путем, полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года

В случае необходимости будет полностью закрыта потребность до конца всего отопительного сезона.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов … Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что перед зимой государство подготовило атомную энергетику, которая будет работать на полную мощность после расширения парка реакторов.

"За последние недели запущены два дополнительных блока – на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября", - сообщил глава государства.

При этом Зеленский опровергнул информацию о возможных отключениях энергоснабжения в стране и призвал не смотреть телеканалы, которые ее распространяют.

"Отключением света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слушать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах, а лучше всего не смотрите. Это сбережет и нервы, и электроэнергию", - заявил президент.

Он подчеркнул, что "государство никого не оставит без света и тепла". "Тут тоже все просто, несмотря на то, что все не просто в мире, который действительно переживает энергетический кризис", - добавил Зеленский.

Судно типа панамакс (Panamax) может перевозить 60-80 тыс. тонн угля. В начале ноября высокопоставленный источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что украинские порты в ближайшее время примут пять судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн: четыре – для ДТЭК и один – для государственной "Центрэнерго".

 

Теги: #уголь #поставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 15.11.2021
Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины опустились ниже 400 тыс. тонн

Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины опустились ниже 400 тыс. тонн

21:24 12.11.2021
"Центрэнерго" на аукционе на УЭБ приобрело 185 тыс. тонн угля по цене 3,5 тыс. грн за тонну

"Центрэнерго" на аукционе на УЭБ приобрело 185 тыс. тонн угля по цене 3,5 тыс. грн за тонну

15:37 12.11.2021
Чтобы отказаться от угля к 2035г, нужно уже сейчас приступать к обновлению Энергостратегии Украины – Буймистер

Чтобы отказаться от угля к 2035г, нужно уже сейчас приступать к обновлению Энергостратегии Украины – Буймистер

22:35 10.11.2021
РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

17:08 09.11.2021
Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

16:29 09.11.2021
ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

16:13 08.11.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

12:57 05.11.2021
"Центрэнерго" готово вложить 450 млн грн в четыре угольные лавы – глава набсовета

"Центрэнерго" готово вложить 450 млн грн в четыре угольные лавы – глава набсовета

11:58 05.11.2021
Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

09:33 05.11.2021
Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ОГТСУ к участию в сертификации "СевПотока-2"

Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% – Госстат

Газ в Европе взлетел до $962/тыс. куб. м после отказа Газпрома от месячного бронирования Ямала-Европы на декабрь

Средства от "зеленых" евробондов "Укрэнерго" пойдут только на выплаты "зеленой" энергетике – глава Минэнерго

Малоизвестная "Лортен Груп" Пиченевского из Никополя купила ГП "Электронмаш" за 970 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ОГТСУ к участию в сертификации "СевПотока-2"

Восстановление экономических настроений в Украине в IV кв.-2021 резко затормозилось - Госстат

Расходы госбюджета на борьбу с COVID-19 за 10 мес.-2021 составили 31 млрд грн при плане на год 41,5 млрд грн

Минагрополитики не видит предпосылок для удорожания подсолнечного масла в Украине

Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% – Госстат

Совет бизнес-омбудсмена констатирует рекордный рост жалоб второй квартал подряд

Производители "зеленой" э/э уже получили свыше 10 млрд грн от евробондов "Укрэнерго" - глава энергокомитета

Газ в Европе взлетел до $962/тыс. куб. м после отказа Газпрома от месячного бронирования Ямала-Европы на декабрь

Стефанчук: Рада может рассмотреть госбюджет-2022 в конце ноября - начале декабря

Средства от "зеленых" евробондов "Укрэнерго" пойдут только на выплаты "зеленой" энергетике – глава Минэнерго

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА