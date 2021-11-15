В Украину идут 7 судов-панамаксов с углем, отключений не будет - Зеленский

Украина успешно преодолевает сложившуюся в энергетической сфере ситуацию с дефицитом угля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Недостатка не будет, а будет 7 кораблей "панамакс", которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время", - сказал Зеленский в видеообращении, распространенном в соцсети Facebook понедельник.

По словам президента уголь, который будет доставлен морским путем, полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года

В случае необходимости будет полностью закрыта потребность до конца всего отопительного сезона.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов … Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что перед зимой государство подготовило атомную энергетику, которая будет работать на полную мощность после расширения парка реакторов.

"За последние недели запущены два дополнительных блока – на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября", - сообщил глава государства.

При этом Зеленский опровергнул информацию о возможных отключениях энергоснабжения в стране и призвал не смотреть телеканалы, которые ее распространяют.

"Отключением света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слушать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах, а лучше всего не смотрите. Это сбережет и нервы, и электроэнергию", - заявил президент.

Он подчеркнул, что "государство никого не оставит без света и тепла". "Тут тоже все просто, несмотря на то, что все не просто в мире, который действительно переживает энергетический кризис", - добавил Зеленский.

Судно типа панамакс (Panamax) может перевозить 60-80 тыс. тонн угля. В начале ноября высокопоставленный источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что украинские порты в ближайшее время примут пять судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн: четыре – для ДТЭК и один – для государственной "Центрэнерго".