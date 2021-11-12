Экономика

17:51 12.11.2021

Малоизвестная "Лортен Груп" Пиченевского из Никополя купила ГП "Электронмаш" за 970 млн грн

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Малоизвестная "Лортен Груп" Пиченевского из Никополя купила ГП "Электронмаш" за 970 млн грн

ООО "Лортен Груп" (Киев) стало победителем онлайн-аукциона по приватизации ГП "Электронмаш" (Киев), предложив за него 970 млн грн при стартовой цене 66,74 млн грн, т.е. в 14,5 раза выше начальной цены.

Согласно итогам аукциона в пятницу, еще один участник – ООО "Стрим Капитал" - предложил на 10 грн меньше, а ЧАО "Днипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева, чье начальное предложение было наибольшим (385 млн грн), остановилось на 560 млн грн. ООО "Лортен Груп", согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, зарегистрировано в Киеве в мае 2018 года с уставным капиталом 100 грн. Владелец и руководитель компании – Олег Пиченевский из Никополя (Днепропетровской обл.).

Основной вид деятельности – покупка и продажа собственного недвижимого имущества, компания также работает в сфере права, управления недвижимостью, предоставляет информационные услуги.

Как сообщалось, победитель получит недвижимость "Электронмаша", в частности корпуса завода, склады, котельные, столовую и базу отдыха на Черниговщине (с.Соколовка). Также в составе имущественного комплекса – земучасток сельхозназначения в Васильковской районе Киевской области (его площадь на согласовании с местным сельсоветом) и 32 транспортных средства (легковые, грузовые авто и спецтехника).

На балансе предприятия также расположен не подлежащий приватизации объект — подземное убежище гражданской обороны.

Имущественный комплекс в целом включает 110,7 тыс. кв. м недвижимости и более 200 тыс. кв. м участков.

Основная специализация предприятия в настоящее время – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, услуги токарной обработки метизделий.

Теги: #приватизация #аукцион #электронмаш
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