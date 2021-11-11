Аварийная помощь из Словакии в "БуОс" поступала на протяжении двух часов – "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" с 18:00 четверга завершило активацию аварийной помощи в "Остров Бурштынской ТЭС" из Словакии в объеме 100 МВт.

"В 18:00 завершена активация аварийной помощи для "острова Бурштынской ТЭС", – говорится в сообщении НЭК в Facebook в четверг.

Таким образом, аварийная помощь поступала на протяжении двух часов и составила 200 МВт-ч.

Она была активирована с 16:00 величиной 100 МВт для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС".

Причиной активации помощи НЭК назвала аварийное отключение из-за свищей в котлах в 04:14 блока №9 и в 08:24 блока №4 "ДТЭК Бурштынской ТЭС".

Вместе с тем в НЭК отметили, что перед активацией аварийной помощи был досрочно выведен из ремонта энергоблок №2 БуТЭС. Ожидалось, что после того, как он будет загружен до мощности 100 МВт, аварийная помощь в остров "БуТЭС" может быть деактивирована.

По диспетчерской информации "Укрэнерго" по состоянию на 18:10 11 ноября в работе находятся шесть блоков "БуТЭС" на мощности 937 МВт. Блок №2 работает на мощности 101 МВт. В аварийном ремонте находятся блоки №№4, 9 и 11.

Как сообщалось, 2 ноября была активирована аварийная помощь из Беларуси и Словакии. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" назвал причиной ее активации дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины и в "Острове Бурштынской ТЭС" в связи с повышенной аварийностью на энергоблоках тепловых станций.

Ориентировочный объем аварийной помощи из Беларуси, осуществлявшейся с 13:00 до 20:00, составляет 3,5 тыс. МВт-ч, из Словакии в "БуОС", длившейся с 10:00 до 20:00, 800 МВт-ч.