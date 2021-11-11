Экономика

18:03 11.11.2021

Задолженность перед пенсионерами-переселенцами превышает 12 млрд грн - Верещук

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Задолженность перед пенсионерами-переселенцами превышает 12 млрд грн - Верещук

Задолженность перед пенсионерами, которые являются внутренне перемещенными лицами и проживают на подконтрольной территории Украины, составляет более 12 млрд грн, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Вчера было заседание Кабинета министров, постановление подписано, вы можете ознакомиться на сайте - порядок выплаты таких задолженностей. На 2022 год планируется 6,2 млрд гривен и 2023 - 6 млрд. Всего задолженность где-то приблизительно такая. Это для внутренне перемещенных лиц, которые проживают на подконтрольной территории, являются верифицированными и получают пенсии в пенсионном фонде. Все остальное будем обсуждать, дорабатывать в законодательстве, потому что там проблема намного шире, и мы о ней знаем", - сказала Верещук на конференции в Киеве в четверг.

Как сообщалось, на заседании 10 ноября Кабмин утвердил порядок выплаты невыплаченных за прошлый период пенсий внутренне перемещенным лицам. Порядок регламентирует выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, внутренне перемещенным лицам и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории.

Также данный порядок призван урегулировать вопрос выплаты пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера из числа переселенцев и лиц, которые проживали на оккупированной территории и не были взяты на учет перемещенного лица на контролируемой территории.

Теги: #переселенцы #задолженность #пенсии
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