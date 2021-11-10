Экономика

18:39 10.11.2021

Ощадбанк продлит действие карт для пенсионеров ОРДЛО

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Ощадбанк продлит действие карт для пенсионеров ОРДЛО

Государственный Ощадбанк (Киев) продлит действие карт для пенсионеров, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), сообщила представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова.

"Мы планируем продлить действие карт Ощадбанка для пенсионеров, которые проживают в ОРДЛО. На данный момент они действуют до 1 января 2022 года", – написала она в Facebook в среду.

Она добавила, что в свою очередь представитель ОРЛО анонсировал облегчение требованиях для жителей ОРЛО, пересекающих линию на КПВВ "Станица Луганская", в частности отмену ранее введенных ограничений с разрешением на пересечение границы в таком режиме в месяц.

Страхова отметила, что украинская сторона также поднимала вопрос бесперебойной поставки угля для обеспечения теплом и электроэнергией жителей Луганской области и Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения.

"С моим российским визави мы достигли взаимопонимания, что благополучие луганчан по обе стороны линии разграничения – это наша общая цель", – добавила она.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место в рейтинге (254,538 млрд грн) среди 72 действовавших в стране банков.

Теги: #ордло #ощадбанк
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Интерфакс-Украина
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