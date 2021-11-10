Правительство Украины утвердило порядок выплаты невыплаченных за прошлый период пенсий переселенцам
Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты невыплаченных за прошлый период пенсий внутренне перемещенным лицам.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, порядок регламентирует выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, внутренне перемещенным лицам и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории.
Также данный порядок призван урегулировать вопрос выплаты пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера из числа переселенцев и лиц, которые проживали на оккупированной территории и не были взяты на учет перемещенного лица на контролируемой территории.
Отмечается, что на реализацию данного акта необходимы дополнительные расходы в государственном бюджете в размере 6,1 млрд грн.
Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде учитываются 76,7 млрд грн невыплаченных пенсий за прошлые периоды пенсионерам-переселенцам, которые на стоят на учете на контролируемой территории. В случае обращения таких пенсионеров в Пенсионный фонд соответствующие расходы необходимо будет предусмотреть в бюджете Фонда в следующих периодах.