Экономика

13:35 09.11.2021

Решение аппеляционной палаты ВАКС по делу "Роттердам+" может стать последним – прокурор Демкив

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Решение аппеляционной палаты ВАКС по делу "Роттердам+" может стать последним – прокурор Демкив

Возможный отказ Аппеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в удовлетворении апелляций на постановление о закрытии дела "Роттердам+" будет окончательным решением в этом деле, поскольку действующим Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено оспаривание постановлений о закрытии дела в Верховный суд, заявил старший группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Денис Демкив.

"Я глубоко убежден, что 20 мая принял абсолютно законное решение о закрытии этого дела. Оно полностью подтверждается его материалами. И суд должен отказать в аппеляционных жалобах ферросплавных заводов и представителей заявителей", – сказал Демкив в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, следственный судья ВАКС 13 октября отказала в удовлетворении жалоб на это постановление прокурора.

По мнению Демкива, у Аппеляционной палаты ВАКС есть все основания подтвердить это решение и отказать в апелляции Никопольскому и Запорожскому заводу ферросплавов, а также представителям заявителей экс-замгенпрокурора Виктора Чумака и "Центра противодействия коррупции" (ЦПК), которые и ранее участвовали в этом деле.

"На этом можно будет ставить точку. В кассационном порядке оно уже не оспаривается", – подчеркнул прокурор.

Вместе с тем он отметил, что "не знает правового механизма дальнейшего расследования этого уголовного производства", если все-таки постановление о его закрытии будет отменено.

"Я, честно говоря, не представляю, как это может быть. Когда меня в мае назначили старшим группы, там уже не было сроков досудебного расследования, и я это указал в постановлении, они были исчерпаны, все максимально допустимые сроки, предусмотренные украинским законодательством. Сроков нет", – настаивает Демкив.

При этом он подчеркнул: единственным законным решением после отмены постановления о закрытии дела может быть только новое подобное постановление.

"Я свою правовую позицию высказал и глубоко убежден, что она правильная. Я нарушать закон не буду. И если меня не заменят, то единственное решение, которое я смогу принять, – это закрыть дело", – отметил прокурор.

В то же время он допустил, что "есть люди, которым невыгодно закрытие этого дела" из-за большого общественного резонанса.

"Никто не хочет углубляться в законную плоскость, все хотят в публично-медийной плоскости давать этому оценку. Но получается, что те, кто пять лет говорил о победах в этом деле, по факту остаются ни с чем. Они это понимают и просчитывают на два хода вперед. Люди год были под подозрением, сроки пропущены в деле. Кто-то за это будет отвечать", – выразил мнение Демкив.

Как сообщалось, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на э/э для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определял цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности, экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК", обвиняя якобы в нанесении убытков потребителям на сумму около 19 млрд грн.

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Дело расследовалось с 2017 года. Производство по этому делу неоднократно останавливалось, оно закрывалось и возобновлялось путем отмены процессуального решения о закрытии. Решение прокурора САП о закрытии уголовного производства, в отношении которого было подано жалобы, было очередным таким решением.

Теги: #роттердам #прокуратура #вакс
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