Экономика

18:19 04.11.2021

"Укргазвыдобування" за 10 мес. снизило добычу газа на 4%

2 мин читать
"Укргазвыдобування" за 10 мес. снизило добычу газа на 4%

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) в январе-октябре 2021 года сократило валовую добычу природного газа на 4,2% (на 500,2 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 11 млрд 367,5 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные на сайте компании.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе производство товарного газа за 10 месяцев сократилось на 4,1% (на 464,1 млрд куб. м) по сравнению с январем-октябрем 2020 года – до 10 млрд 756,4 млн куб. м.

В октябре-2021 валовая добыча газа УГВ снизилась на 1,9% (на 23,1 млн куб. м) по сравнению с октябрем-2020 – до 1 млрд 163,1 млн куб. м, товарная – на 1,6% (на 18,1 млн куб. м), до 1 млрд 104,8 млн куб. м.

Кроме того, компания в январе-октябре 2021 года снизила добычу жидких углеводородов на 2,9% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 511,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", в 2020 года сократило добычу товарного газа на 1,3% (на 0,173 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,448 млрд куб. м, а валовая добыча компании – на 5% (на 0,659 млрд куб. м), до 14,233 млрд куб. м.

Добыча жидких углеводородов компанией в 2020 году сократилась на 8,9% (на 62,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 639,5 тыс. тонн.

Теги: #газ #укргазвыдобування
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 04.11.2021
Эксперты допустили, что Европа зимой может использовать буферный газ из ПХГ

Эксперты допустили, что Европа зимой может использовать буферный газ из ПХГ

17:58 03.11.2021
Предприятия ТКЭ испытывают нехватку газа для теплоснабжения населения в рамках установленных "Нафтогазом" лимитов – "Укртеплокоммунэнерго"

Предприятия ТКЭ испытывают нехватку газа для теплоснабжения населения в рамках установленных "Нафтогазом" лимитов – "Укртеплокоммунэнерго"

15:26 03.11.2021
Перебоев с газом в Германии нет - Минэкономики

Перебоев с газом в Германии нет - Минэкономики

09:12 03.11.2021
Болгария возобновила транзит российского газа в Румынию, Сербию и Венгрию после аварии

Болгария возобновила транзит российского газа в Румынию, Сербию и Венгрию после аварии

19:08 02.11.2021
Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

18:53 02.11.2021
"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

13:26 02.11.2021
"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

00:37 02.11.2021
Вице-премьер-министр Молдовы заявил, что переговоры о поставках газа с "Газпромом" были сложными, но конструктивными

Вице-премьер-министр Молдовы заявил, что переговоры о поставках газа с "Газпромом" были сложными, но конструктивными

14:09 01.11.2021
Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - Кубилюс

Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - Кубилюс

12:51 01.11.2021
Свидетельством отказа РФ от использования газа в качестве оружия будет перенос точек продажи газа на границу с Украиной – глава "Нафтогаза"

Свидетельством отказа РФ от использования газа в качестве оружия будет перенос точек продажи газа на границу с Украиной – глава "Нафтогаза"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

"Укрзализныця" с 1 декабря планирует повысить зарплату железнодорожникам на 10%

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

Введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета - Минсоцполитики

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

Министры комитета ОПЕК+ выступили за продление плана нефтедобычи на декабрь

Мораторий на увеличение налогов, упрощение кредитования – антикризисный план от "УДАР Виталия Кличко" для предпринимателей

Медведчука в ТОП-10 богатых украинцев сменил совладелец Revolut Яценко – рейтинг НВ и Dragon Capital

РФ ограничила поставки в Украину сжиженного газа в ноябре до уровня 30%, существенного влияния на рынок это не окажет – Герус

Проект "Большое строительство" позволил дорожным компаниям нарастить персонал и объемы работ в 2-3 и более раз за несколько лет – участники рынка

Объем внутреннего потребления цемента в Украине по итогам 2021г может достичь 10 млн тонн – прогноз

"Укрцемент" планирует за год привести нормативную базу по цементу в соответствие европейским стандартам

Контракты свыше 1 млрд грн в дорожном строительстве имеет 21 компания – министр

Украина и Иордания согласовали форму сертификата на экспорт украинского молока и молочных продуктов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА