Предприятия ТКЭ испытывают нехватку газа для теплоснабжения населения в рамках установленных "Нафтогазом" лимитов – "Укртеплокоммунэнерго"

Предприятия теплокоммунэнерго начали испытывать дефицит газа в рамках установленных НАК "Нафтогаз Украины" лимитов для теплоснабжения населения уже с начала отопительного сезона в октябре, сообщается в пресс-релизе Межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" в среду.

"НАК "Нафтогаз Украины" обязывает предприятия ТКЭ закупать объемы газа, превышающие установленные лимиты, по рыночным ценам – 25 грн/куб. м в октябре)", - указано в документе.

Как утверждают в ассоциации, из-за некорректного лимитирования объемов газа городской бюджет Мариуполя должен дофинансировать закупку газа дополнительно на 25 млн грн, города Староконстантинов – на 4,5 млн грн.

"Аналогичная ситуация в Ивано-Франковске, Львове и других украинских городах, а также с отоплением бюджетных учреждений, потребляющих природный газ через индивидуальные котельные", -- отметили в "Укртеплокоммунэнерго".

По информации ассоциации, кризис в теплоснабжении также существенно усугубляется вследствие отсутствия механизма государственной поддержки территориальных общин, индекс налогоспособности которых меньше или равен 0,9.

"Согласно меморандуму (по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в отопительном сезоне 2021-22 гг – ИФ), поддержка таких местных общин должна была заработать в четвертом квартале текущего года. Однако на сегодня органы местного самоуправления не имеют ни механизма, ни какой-либо информации о выполнении правительством этого обещания", -- подчеркнули в "Укртеплокоммунэнерго".

В свою очередь, как сообщается в пресс-релизе, предприятия ТКЭ столкнулись с масштабными проверками со стороны государственных контролирующих органов. На большинстве предприятий уже начались трехмесячные проверки Государственной аудиторской службой Украины, что повышает риски срыва достигнутых с государством договоренностей о компенсации разницы в тарифах за прошлый отопительный сезон.

"Мы направили в Ассоциацию городов Украины и Кабинет министров перечень ключевых вопросов, от которых зависит постоянное прохождение отопительного сезона по всей Украине. Надеемся на конструктивный диалог и выполнение всех договоренностей со стороны правительства по меморандуму, заключенному перед началом отопительного сезона", -- заявил президент Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук, слова которого приведены в пресс-релизе.

Как сообщалось, 30 сентября центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в отопительном сезоне-2021/22.

Меморандум предусматривает, что для поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона правительство предусмотрит: направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц); субвенции из государственного бюджета громадам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита теплокоммунэнерго этих громад (с четвертого квартала 2021 года).

Ранее, 20 мая 2021 года прекратил действовать режим спецобязательств (ПСО) для предприятий теплокоммунэнерго.

ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" предложило предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. Цена на первый год составляет 7,42 грн/куб. м (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года, с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Соглашение предусматривает, что такая цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому потреблению ТКЭ в части производства тепла и горячей воды. Рассчитывается этот размер как средний показатель потребления за последние три года.