Экономика

16:31 29.10.2021

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

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"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

Руководство АО "Укрпошта" разыграет между вакцинированными сотрудниками 1 млн грн для того, что мотивировать их привиться от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба "Укрпошты" в пятницу, 1 млн будет разыгрываться в виде денежных призов по 1 000, 3 000, 5 000 и 50 000 грн.

"Надеюсь, что с новой, финансовой мотивацией количество вакцинированных (сотрудников – ИФ) значительно возрастет. А мы и дальше будем делать все, чтобы как можно больше сотрудников "Укрпошты" вакцинировались. Это ведь не только вопрос их здоровья, но и здоровье наших клиентов" – заявил по этому поводу генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Отмечается, что в данный момент от коронавируса вакцинировано около трети сотрудников "Укрпошты".

Теги: #укрпошта #вакцинация #розыгрыш #коронавирус
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