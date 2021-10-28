Экономика

10:53 28.10.2021

Украина и Румыния одолжили газ Молдове для поддержания давления в газотранспортной сети

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Украина и Румыния одолжили газ Молдове для поддержания давления в газотранспортной сети

Украина и Румыния предоставили Молдове в долг газ для поддержания давления в газотранспортной сети, сообщила в четверг пресс-служба компании "Молдоватрансгаз", не назвав объемы одолженного топлива.

"Кризис в энергетическом секторе Молдовы и недостаточные объемы природного газа, необходимые для внутреннего потребления, затронул как энергетическую безопасность страны, так и функционирование системы передачи газа. Для поддержания работоспособности системы необходимо соблюдать определенные технические требования, разница между объемом импорта и потребления газа существенно влияет на эту работоспособность", - говорится в сообщении.

Предприятие сообщило, что Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы, который Молдова может использовать до 31 октября.

"Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. В этот сложный период мы высоко ценим поддержку, оказанную нашей стране соседними странами. Этот долг будет возвращен, когда в Молдове будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления", - сообщил "Молдоватрансгаз".

Накануне гендиректор предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина направила Молдове более 15 млн. кубометров газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети. Кроме того, на этой неделе Молдова начала закупать газ на международном рынке. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры. В минувший понедельник первый тендер выиграла польская PGNiG,а во вторник - голландская VIrol. Они поставили в Молдову по 1 млн кубометров газа. Накануне Молдова приняла совместное предложение двух компаний - DXT Commodities и польской PGNiG. Они поставят в четверг 1,5 млн кубометров газа.

Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь месяц, Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. Российская сторона готова поставлять Молдове газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдовы в свою очередь утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

22 октября парламент Молдовы объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом сроком на 30 дней - до 20 ноября.

Теги: #газ #долг #молдова
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