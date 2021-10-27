Экономика

15:26 27.10.2021

ОГХК, "Президент Отель", "Электронмаш" и порт "Усть-Дунайск" на очереди большой приватизации в 2021 году – глава ФГИ

1 мин читать
ОГХК, "Президент Отель", "Электронмаш" и порт "Усть-Дунайск" на очереди большой приватизации в 2021 году – глава ФГИ

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Президент Отель", порт "Усть-Дунайск", ГП "Электронмаш" планируется приватизировать до конца 2021 года, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко.

"На сегодня уже около 5-6 млрд грн мы сможем получить с теми активами, которые уже приватизированы в этом году. Сумма будет зависеть от того, что мы еще успеем: может, ОГХК, "Президент Отель", небольшой порт "Усть-Дунайский". 12 ноября будет интересная приватизация завода "Электронмаш", – сообщил он на пресс-брифинге по итогам приватизационного аукциона АО "Первый киевский машиностроительный завод" в Киеве в среду.

Он напомнил, что согласно утвержденному плану бюджетных поступлений, доход от приватизации в 2021 году планируется на уровне 12 млрд грн.

"Будет ли 12 млрд? Еще посмотрим", – добавил Сенниченко.

Аукцион по продаже ОГХК назначен на 29 октября. ОГХК выставлялся на аукцион 31 августа, на участие в нем было три претендента, однако ФГИ не допустил двух из них, в связи с чем отменил продажу. Стартовая цена на повторном аукционе осталась прежней – 3,7 млрд грн.

Как сообщалось, ФГИ в ходе аукциона 27 октября продал АО "ПКМЗ" за 1,429 млрд грн. Победителем выступило ООО "Дженерал Коммерс". Объект стал первым проданным из перечня объектов большой приватизации.

Теги: #приватизация #фги #сенниченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 27.10.2021
Стартовал аукцион по приватизации столичного завода "Большевик"

Стартовал аукцион по приватизации столичного завода "Большевик"

18:09 26.10.2021
Вопрос сноса цеха №5 завода "Большевик" Киев будет обсуждать с победителем аукциона по приватизации – глава ФГИ

Вопрос сноса цеха №5 завода "Большевик" Киев будет обсуждать с победителем аукциона по приватизации – глава ФГИ

15:44 21.10.2021
Претенденты на покупку ОГХК и завода "Большевик" подали заявки на аукционы – ФГИ

Претенденты на покупку ОГХК и завода "Большевик" подали заявки на аукционы – ФГИ

17:10 08.10.2021
Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

15:10 28.09.2021
Минюст Украины передал ФГИ три исправительные колонии для приватизации

Минюст Украины передал ФГИ три исправительные колонии для приватизации

14:50 20.09.2021
ФГИ инициирует внеочередной аудит "Харьковоблэнерго" после расследования "Схем"

ФГИ инициирует внеочередной аудит "Харьковоблэнерго" после расследования "Схем"

14:52 15.09.2021
Кабмин исключил пять облэнерго из перечня объектов большой приватизации

Кабмин исключил пять облэнерго из перечня объектов большой приватизации

10:44 15.09.2021
Кабмин намерен с 1 апреля 2022 г. прекратить приватизацию облэнерго и передать их в Минэнерго

Кабмин намерен с 1 апреля 2022 г. прекратить приватизацию облэнерго и передать их в Минэнерго

18:29 10.09.2021
Перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха №5 – советник главы КГГА

Перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха №5 – советник главы КГГА

14:35 07.09.2021
Аукцион по приватизации завода "Большевик" пройдет 27 октября - ФГИ

Аукцион по приватизации завода "Большевик" пройдет 27 октября - ФГИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стартовал аукцион по приватизации столичного завода "Большевик"

На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода - ГСЧС

Соглашение между "Нафтогазом" и молдавским Energocom рамочное, по нему нет поставок - НАК

Ощадбанк подал апелляцию на вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

"Нафтогаз" в октябре-ноябре будет поставлять газ для бытовых клиентов ППН по 7,96 грн/куб. м, бюджетникам – по 16,8 грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемого - ООН

Украино-китайское торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал для развития и требует активизации – Стефанчук

Разрабатываемый СНБО энергобаланс будет использоваться для принятия управленческих решений – Данилов

Молдова закупает один миллион кубометров газа у компании Vitol из Нидерландов

Минэкономики ФРГ заключило, что сертификация "Северного потока 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС - СМИ

"Киевтеплоэнерго" просит отсрочить дополнительную проверку Госпродпотребслужбы на период запуска тепла в городе

Рост цен на уголь вынуждает производителей цемента работать на минимальной марже – ассоциация "Укрцемент"

На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода - ГСЧС

Соглашение между "Нафтогазом" и молдавским Energocom рамочное, по нему нет поставок - НАК

Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары - распространенная практика во многих странах мира

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА