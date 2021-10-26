Экономика

19:01 26.10.2021

Минэкономики ФРГ заключило, что сертификация "Северного потока 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС - СМИ

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Минэкономики ФРГ заключило, что сертификация "Северного потока 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС - СМИ

Министерство экономики ФРГ заключило, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства, которое цитирует Bloomberg.

Минэкономики направило свои выводы регулятору - Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG о сертификации в качестве независимого сетевого оператора.

Подготавливая свои материалы, ведомство консультировалось с другими странами-членами ЕС.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Теги: #сертификация #газопровод #германия
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