Экономика

12:22 21.10.2021

Синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой - посол ЕС

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Синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой - посол ЕС

Украинский рынок электроэнергии все ещё далек от имплементации стандартов Европейского Союза, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"В сфере энергетики, газа, Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.", - сказал Маасикас на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг.

Теги: #ес #электроэнергия #маасикас
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