Отказ производителей стройматериалов от асбеста не влияет на экономику – эксперт

Отказ производителей стройматериалов от асбеста не повлияет на экономику, такое мнение высказал генеральный директор iC consulenten Украина Андреас Хельбль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас было много производителей, которые применяли асбест для выпуска стройматериалов. Но могу совершенно искренне сказать, что мы не наблюдали никакого влияния на экономику из-за того, что эти производители начали переходить на безасбестовые материалы. Просто нужно было время, чтобы изменить сознание и технологии", - сказал он.

Асбест печально известен своими канцерогенным влиянием. Материалы с его содержанием использовались во всем мире, благодаря своим огнеупорным свойствам в Западной Европе асбест получил значительно более широкое применение.

По словам эксперта, отказ от применения асбестосодержащих материалов в строительстве в странах Европы шел постепенно. Хельбль привел пример Австрии, где был запрещен импорт и производство продукции с асбестом в конце 1980-х годов.

"Ранее в Австрии был довольно широко распространен продукт, очень похожий на украинский шифер, который также содержал асбест. Производившая его компания начала менять производство еще в конце 80-х годов, и постепенно, за несколько лет, перешла на изготовление кровель без содержания асбеста. Конечно, они имели определенное количество старого "шифера" на складах, и некоторое время имели возможность его продавать. Поэтому все процессы происходили постепенно и комплексно, включая рост сознания людей, понимание ими опасности асбеста", - рассказал Хельбль.

По его словам, потребители отказались покупать асбестосодержащие материалы, не желая подвергать себя опасности, тем более, что уже было достаточно альтернативных материалов.

При этом эксперт подчеркнул, что есть еще несколько основных групп опасных стройматериалов, о которых необходимо информировать потребителей. Во-первых, существуют вещества, которые делают строительные материалы более эластичными, например, полихлорированные бифенилы (ПХB). Такие соединения являются токсичными и могут вызвать рак. Во-вторых, это полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), одним из примеров которых является деготь, что в течение длительного времени использовался для гидроизоляции, особенно фундаментов зданий или крыш. При удалении этих субстанций могут образовываться в воздухе частицы и соединения, вдыхание которых также может провоцировать заболевания. В-третьих, это лакокрасочные материалы с содержанием тяжелых металлов, таких как свинец.

"Такие материалы нельзя назвать широко распространенными, однако они могут использовался, например, в больницах, в операционных, в составе стальных конструкций - там, где нужны выносливые и / или влагостойкие материалы. Конечно, есть и краски на основе свинца, которые предназначены для внешней отделки зданий", - сказал Хельбль.

Опасность свинца заключается в его воздействии на кровь и провоцировании анемии, он оказывает негативное влияние на нервную систему. При ненадлежащем обращении свинец также может загрязнять воду.

По словам эксперта, сейчас в центре большой дискуссии находится утеплители, искусственные минеральные волокна (минеральная вата, стекловата, шлаковата). "Использование минволокон в качестве утеплителя получило широкое распространение еще в 1990-х годах. Однако, к сожалению, за последние 10 лет мы пришли к выводу, что минволокно, особенно старые продукты, может быть примерно так же опасно, как и асбест и имеет потенциально опасное влияние", - отметил Хельбль.

По его словам, пока не проводилось полное, глубокое и комплексное научное исследование этого вопроса на практике и в лабораторных условиях по поводу канцерогенности минерального волокна, однако сравнивая асбест и минвату можно сделать выводы об опасности последней, ведь эти два материала очень похожи.

"Стоит помнить, что волокна минеральной ваты можно вдохнуть и они окажутся в легких. Исходя из этого, как мы не перерабатываем асбест, так же мы не перерабатываем минвату. Поэтому в случае демонтажа мы вынимаем минвату, упаковываем ее в контейнеры, маркируем как опасные и отправляем на полигон на складирование», - отметил Хельбль.

При этом эксперт сообщил, что технологии производства минваты меняются, как и ее состав.

"Минвата, выпускаемая примерно с начала 2000-х годов, уже не считается опасной и вредной для окружающей среды", - указал Хельбль.