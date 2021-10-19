Экономика

15:20 19.10.2021

Треть аварий на "Укрзализныци" связаны с плохим состоянием подвижного состава - менеджер по коммерции компании

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Треть аварий на "Укрзализныци" связаны с плохим состоянием подвижного состава - менеджер по коммерции компании

В "Укрзализныци" (УЗ) отмечают, что 30% аварий в 2020 году произошли по вине плохого состояния подвижного состава.

Как сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" замдиректора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, в 2020 году было зарегистрировано 813 транспортных происшествий, в которых погибли 212 человек и 40 получили травмы. Из них - 479 аварий с подвижным составом, из которых 126 аварий - в результате схода с рельсов подвижного состава.

"То есть 30% аварий на "Укрзализныци", связаны именно с плохим состоянием подвижного состава, остальные 70% - это либо проблемы инфраструктуры, или посторонние лица, или другие причины", - отметил он.

По словам Ткачева, эксплуатация устаревшего вагонного парка мешает "Укрзализныци" эффективно транспортировать грузы, ухудшает оборот вагонов, увеличивает время грузовых операций, а также ведет к непроизводительным пробегам вагонов и локомотивов. Кроме того, из года в год растут дополнительные расходы грузоотправителей на ремонт и подготовку вагонов к погрузке.

"У нас увеличивается время нахождения вагонов под грузовыми операциями. Нужно время на то, чтобы подготовить вагон к загрузке, заварить дыры, отремонтировать люки и прочее. У частных операторов такая же проблема, как и у нас. Но самая большая проблема изношенного парка – это, прежде всего, угроза безопасности движения", - подчеркнул Ткачев.

По его словам, сегодня по сети "Укрзализныци" курсирует 174 тыс. грузовых вагонов различной формы собственности. "Из этого числа 90 тыс. - частные вагоны, 84 тыс. - вагоны АО "Укрзализныця". Если говорить о вагонном парке "Укрзализныци", то износ вагонного парка составляет около 89%", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры предлагает утвердить порядок проведения диагностики и ремонта вагонов для продления сроков их эксплуатации и сокращать их для ряда грузовых вагонов, начиная с 2022 года.

Теги: #аварии #укрзализныця #ткачев
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