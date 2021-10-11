"Интерпайп" назначил директором по экологии экс-менеджера по охране окружающей среды "Метинвеста"

Украинская промышленная компания "Интерпайп" объявила о назначении директором по экологии бывшего менеджера по охране окружающей среды группы "Метинвест" Владислава Варнавского.

Согласно пресс-релизу компании, Варнавский к работе в новой должности приступил с 6 октября.

При этом уточняется, что Варнавский более 15 лет работает в сфере охраны окружающей среды крупных промышленных компаний.

С 2012 года он возглавлял управление по охране окружающей среды компании "Метинвест Холдинг", где отвечал за работу природоохранных служб предприятий, внутренний экологический аудит и мониторинг выбросов парниковых газов, соответствие требованиям законодательства и взаимодействие с государственными органами по охране окружающей среды на национальном и региональном уровне. В сферу его компетенций также входила оценка инвестиционных проектов с точки зрения экологии и внедрение современных природоохранных технологий на предприятиях.

Кроме того, Варнавский работал в цементной и нефтегазовой промышленности: в ГП "Науканефтегаз", "ХайдельбергЦемент Украина", "Укрнафта". В качестве экологического эксперта участвовал в совместных проектах UNIDO, ОБСЕ и других международных организаций.

Варнавский является экологом по образованию, в 2012 году также прошел обучение по корпоративной программе MBA.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.