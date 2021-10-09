Экономика

17:31 09.10.2021

Директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Теклюк завершил работу в компании

2 мин читать
Директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Теклюк завершил работу в компании

Директор по юридическим вопросам НАК "Нафтогаз Украины" Ярослав Теклюк завершил работу в компании.

"Вот и подошла к концу моя работа в Нафтогазе. Это были невероятные семь с половиной лет. Семь с половиной лет невероятных усилий и невероятных результатов, драйва, сложных и смелых решений и побед. Это была тяжелая работа многих людей объединенных одной целью. Я искренне благодарен Нафтогазу за этот опыт", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1187-р от 29 сентября 2021 года прекратил полномочия членов правления "Нафтогаза" Сергея Переломы (первый замглавы правления и врио главы "Укртрансгаза") и Ярослава Теклюка (директор по юридическим вопросам). Еще раньше, 20 сентября, набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку членов правления Отто Ватерландера (главный исполнительный директор по трансформации) и Петера ван Дрила (финансовый директор).

Новыми членами правления "Нафтогаза" назначены Елена Бойченко (директор по управлению персоналом и социальной политике), Роман Чумак (глава казначейского департамента), Маврикий Калугин и Владислав Воловик (советники главы правления).

Правление НАК с конца апреля возглавляет Юрий Витренко.

Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.

Теги: #нафтогаз_украины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 30.09.2021
Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

17:11 27.09.2021
Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", обновил правление компании

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", обновил правление компании

12:31 22.08.2021
Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов

10:31 18.06.2021
"Нафтогаз" в июле презентует новый сезонный тарифный план для населения

"Нафтогаз" в июле презентует новый сезонный тарифный план для населения

18:59 21.05.2021
Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

16:22 14.05.2021
НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

12:51 01.05.2021
"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

18:20 30.04.2021
"Нафтогаз" фиксирует пятикратный рост заявок после предложенного годового тарифа на газ для населения

"Нафтогаз" фиксирует пятикратный рост заявок после предложенного годового тарифа на газ для населения

16:25 14.04.2021
ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в АМКУ по поводу неправомерного использования ее ТМ конкурентом

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в АМКУ по поводу неправомерного использования ее ТМ конкурентом

13:04 15.03.2021
Замена этой команды "Нафтогаза" стала бы большой ошибкой для Украины – глава набсовета

Замена этой команды "Нафтогаза" стала бы большой ошибкой для Украины – глава набсовета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат

"Укрзализныця" за последние 3 мес. получила 939 млн грн прибыли

Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах на 11 июля

НБУ оценивает объем "серой" экономики до 30% ВВП и накопления "под подушкой" после 2010г в $30-35 млрд – глава НБУ

Хлеб может подорожать на 10-25% из-за роста доли энергоресурсов в его себестоимости – глава профильной ассоциации

ПОСЛЕДНЕЕ

Газпром увеличивает оценку цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2021г с $270 до $295-330 за тыс. куб.м

Уголь приходится покупать в условиях крайне наряженной ситуации на внешних рынках – исполнительный директор ДТЭК

Соучредитель "Новой пошты" ожидает старта полетов авиакомпании Supernova Airlines через 10-12 мес.

Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат

"Укрзализныця" за последние 3 мес. получила 939 млн грн прибыли

Компании более 10 отраслей промышленности станут убыточными в ноябре из-за цены на газ - исследование ФРУ

Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах на 11 июля

Дорожники в Одесской области отремонтировали трассу Т-16-44 до границы с Молдовой

Минэнерго призывает бюджетные организации не заключить договоры на покупку газа для отопления по завышенным ценам

Мецгер настаивает на отсутствии нарушений при выдаче Укрэксимбанком кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА