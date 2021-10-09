Директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Теклюк завершил работу в компании

Директор по юридическим вопросам НАК "Нафтогаз Украины" Ярослав Теклюк завершил работу в компании.

"Вот и подошла к концу моя работа в Нафтогазе. Это были невероятные семь с половиной лет. Семь с половиной лет невероятных усилий и невероятных результатов, драйва, сложных и смелых решений и побед. Это была тяжелая работа многих людей объединенных одной целью. Я искренне благодарен Нафтогазу за этот опыт", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1187-р от 29 сентября 2021 года прекратил полномочия членов правления "Нафтогаза" Сергея Переломы (первый замглавы правления и врио главы "Укртрансгаза") и Ярослава Теклюка (директор по юридическим вопросам). Еще раньше, 20 сентября, набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку членов правления Отто Ватерландера (главный исполнительный директор по трансформации) и Петера ван Дрила (финансовый директор).

Новыми членами правления "Нафтогаза" назначены Елена Бойченко (директор по управлению персоналом и социальной политике), Роман Чумак (глава казначейского департамента), Маврикий Калугин и Владислав Воловик (советники главы правления).

Правление НАК с конца апреля возглавляет Юрий Витренко.

Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.