Экономика

18:53 11.10.2021

Группа поддержки Украины в Конгрессе США поддерживает открытый конкурс на набсовет "Нафтогаза"

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Группа поддержки Украины в Конгрессе США поддерживает открытый конкурс на набсовет "Нафтогаза"

Группа поддержки Украины в Конгрессе США (Congressional Ukraine Caucus) сообщила о внимательном мониторинге открытого конкурса на места в независимом наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии со стандартами, установленными международным сообществом.

"Надежное корпоративное управление и прозрачность являются ключом к обеспечению энергетической безопасности и независимости Украины", – отмечается в вышедшем на днях заявлении группы, подписанном ее сопредседателями-представителями Марси Каптур (Marcy Kaptur), Брайаном Фицпатриком (Brian Fitzpatrick), Майком Куигли (Mike Quigley) и Энди Харрисом (Andy Harris).

Отметив стремления Украины и далее интегрироваться в сообщество демократий и свободный мир, конгрессмены настоятельно призвали руководство страны продолжать демонстрировать свою приверженность необходимым реформам.

Как сообщалось, набсовет "Нафтогаза" после отставки независимых членов прекратил работу в конце сентября этого года. После получения заявлений об отставке членов набсовета в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета объявить конкурс по отбору еще трех независимых.

По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

Помимо того Кабмин передал правлению НАК полномочия на период до назначения набсовета утверждать внутренние положения, в частности, по вопросам обеспечения деятельности системы внутреннего контроля, назначение и увольнение руководителя по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: #сша #нафтогаз_украины
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