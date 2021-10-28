Экономика

18:29 28.10.2021

"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку молдавской Energocom 0,5 млн куб. м газа

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"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку молдавской Energocom 0,5 млн куб. м газа

"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку молдавской государственной компании Energocom 0,5 млн куб. м газа, сообщил журналистам директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.

"Объем – 0,5 млн куб. м, период поставки – 29 октября", - уточнил он.

Ранее Украина направила Молдове на возвратной основе 15 млн куб. м газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети. Кроме того, на этой неделе Молдова начала закупать газ на международном рынке. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры.

Как сообщалось, Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь месяц, Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. Российская сторона готова поставлять Молдове газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдовы в свою очередь утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

В этой связи правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября. По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, государственной компании Energocom поручено закупить необходимый объем природного газа из альтернативных источников для обеспечения необходимого давления в трубопроводах.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.

 

Теги: #тендер #нафтогаз_украины
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