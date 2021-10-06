Экономика

11:03 06.10.2021

Процедура продления лицензий на стройработы возобновится в октябре – замминистра Минрегиона

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Процедура продления лицензий на стройработы возобновится в октябре – замминистра Минрегиона

Процедура продления лицензий на строительные работы будет возобновлена в октябре 2021 года, сообщила заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталия Козловская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Государственной инспекции архитектуры и градостроения (ГИАГ) возвращены функции контроля и надзора, а также функции органа лицензирования. Сейчас в автоматическом режиме будет налажена работа по продлению срока тех лицензий, которые ранее были предоставлены", - сказала она.

Козловская напомнила: согласно законодательству, лицензированию подлежат строительные работы класса СС2 и СС3 - на определенные виды работ, например, монтажные.

Как сообщалось, в рамках стартовавшей в марте 2020 года реформы архитектурно-строительного контроля и надзора была отменена выдача лицензий строительным компаниям, взамен должна была введена сертификация ответственного исполнителя работ (прораб). Однако реформа затянулась, работа компаний с "просроченными" лицензиями была заморожена, а Государственная архитектурно-строительная инспекция уже не имела права их продлевать. В настоящее время ГИАГ на переходный этап вернули функцию органа лицензирования.

"Ранее лицензии имели срок, теперь они бессрочные. В законе указано, что и лицензии, выданные ранее со сроком, также становятся бессрочными. Но для получения подтверждения лицензии, в которой срок истек, нужно внести ее в реестр и зафиксировать, что она бессрочная", - пояснила Козловская.

По ее словам, сейчас идет работа с приложением "Дия" - все существующие лицензии заводят в систему. "Но "включать" бессрочность (лицензии – ИФ) будем только по обращению субъекта. Может, человек уже не работает и ему это не нужно - такое тоже случается. По электронному обращению и будут получать подтверждение", - сказала замминистра.

По словам Козловской, в октябре процесс продления лицензий будет возобновлен. Вопрос о соответствии лицензии, квалификации персонала и наличия необходимой техники будет анализировать ГИАГ во время плановых и внеплановых проверок. "Если будут нарушения, ГИАГ может приостанавливать действие лицензии", - отметила она.

Относительно будущего самой практики лицензирования пока нет единого мнения.

"Вопрос по лицензиям открыт. Дискуссионный вопрос относительно их необходимости. Конфедерация строителей Украины настаивает на необходимости лицензировать строительные работы, поэтому посмотрим, как будет в законе (№5655 - ИФ) ко второму чтению", - отметила замминистра.

Теги: #минрегион #козловская
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