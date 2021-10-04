Латвийская Eco Baltia Vide заинтересована в развитии инфраструктуры переработки отходов на Черкащине – глава ОГА

Латвийская компания Eco Baltia Vide заинтересована в развитии инфраструктуры переработки отходов на Черкащине, ориентировочная сумма инвестиций составит от EUR4 млн, в том числе по программам ЕБРР.

Как сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, об этом шла речь во время встречи главы области Александра Скичко с представителями компании.

Как сообщает пресс-служба, крупнейшая в Латвии и странах Балтии в сфере утилизации твердых бытовых отходов компания Eco Baltia готова помочь Черкащине решить острый вопрос свалок.

"Для нас вопрос экологии стоит очень остро, как на уровне региона, так и всей страны. 7% территории Украины - это свалки. В Черкасской области их 477, но из них только 21 имеют защитные сооружения, а другие представляют опасность для человека. В нашем регионе производится 1 млн тонн отходов в год 1-4 класса опасности. В то же время сортировкой бытовых отходов охвачено лишь 8% территории региона - в 68 населенных пунктах из 854", - цитируется в сообщении Александр Скичко.

Чиновник сообщил, что со стороны ОГА предоставляется полная поддержка решения экологических проблем области. "Мы видим в перспективе потенциал региона - в строительстве трех-четырех мусороперерабатывающих заводов, в частности в Черкассах, Золотоноше, Смеле и Умани. Мы готовы начать с пилотного проекта мусороперерабатывающего завода и, учитывая технологии и опыт наших латвийских партнеров, надеемся на плодотворное сотрудничество", - сообщил Скичко.

Он отметил, что решение проблемы должно быть комплексным, с поддержкой, в том числе и на законодательном уровне - в ближайшее время должен быть во втором чтении принят закон "Об управлении отходами".

Советник по экономическим вопросам посольства Латвии в Украине Межулис Айнарс сообщил, что Eco Baltia сейчас изучает ситуацию на Черкащине. "Нашим компаниям интересен комплексный подход и ваш регион может стать первым в Украине на этом, признанном всей Европой, пути. Переработка мусора - это большая проблема, но Латвия с ней справилась и готова помочь Украине", - сообщил Айнарс.

Представитель инвестора Диманц Пеерис сообщил, что "условно говоря, завтра готовы подписать договор и начать отбирать тот мусор, который можно перерабатывать". Он отметил, что компания готова "поставлять в Латвию и перерабатывать ваш правильно сортированный мусор".

Пеерис сообщил, что для реализации проекта Черкащина может получить софинансирование со стороны ЕБРР. "По расчетам Eco Baltia Vide, объем инвестиций может достигать EUR4 млн. Речь идет о комплексном производственном цикле от сбора, хранения, сортировки мусора, до его переработки в конечный продукт для потребления - пэт-бутылку, газ, электричество", - сообщил Пеерис.

Глава Черкасской ОГА акцентировал внимание на разработке регионального плана управления отходами до 2030 года, который станет дорожной картой для привлечения инвестиций в развитие мусороперерабатывающей инфраструктуры и предусматривает реконструкцию, паспортизацию полигонов бытовых отходов, ликвидацию стихийных свалок, внедрение системы раздельного сбора отходов, разработку схем санитарной очистки населенных пунктов, усиление контроля за соблюдением требований законодательства.

Как сообщает пресс-служба, представители компании посетили полигоны твердых бытовых отходов в Черкассах и Смеле с целью детального изучения ситуации и проведения переговоров со специалистами.

Компания Eco Baltia создана в результате объединения трех предприятий по обслуживанию отходов Eko Rīga, Jūrmalas ATU, Kurzemes ainava и входит в крупнейшую в Латвии и странах Балтии группу предприятий по хозяйственному обслуживанию окружающей среды. Eco Baltia выполняет полный цикл утилизации отходов от сбора до переработки.