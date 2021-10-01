Экономика

12:25 01.10.2021

Антикризисный штаб "Укрзализныци" занялся проблемами грузоперевозок

2 мин читать
Антикризисный штаб "Укрзализныци" занялся проблемами грузоперевозок

Антикризисный штаб АО "Укрзализныця" (УЗ) по итогам второго заседания, в фокусе которого были грузоперевозки и обновление парка вагонов, наработал ряд предложений по устранению существующих проблем в данной сфере. 

Как сообщило Министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook в пятницу, штаб в ходе заседния обсудил ряд вопросов, в частности обновление парка грузовагонов, дискриминационные тарифы на пользование грузовагонами, санкционную политику по их ввозу и использованию на территории Украины, а также риски долгосрочных договоров на использование грузовагонов УЗ.

"Десятки лет недовыполнение планов закупок и игнорирование кризисных явлений привели к тому, что изношенность подвижного состава в Украине пока более 90%. Исходя из этих реалий, мы начинаем масштабный процесс обновления парка грузовых вагонов. В ближайшие годы планируем построить и обновить более 30 тыс. полувагонов и около 15 тыс. зерновозов", - сообщил глава штаба, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что благодаря этому государство получит дополнительные рабочие места и минимум 20 млрд грн поступлений в бюджет, средний возраст вагонов уменьшится с 23 до 7 лет. "Фактически, речь идет о формировании рынка, общий объем которого составит более 100 млрд грн", - уточнил министр.

Как отмечается, по итогам заседания участники наработали следующие предложения: дать старт внедрению программы обновления парка грузовагонов компании, устранить дискриминационное тарифы на перевозки грузов для отдельных компаний, пересмотреть заключенные в 2021 году долгосрочные договора на предоставление услуг по использованию вагонов собственности УЗ на предмет их экономической обоснованности и ресурсной целесообразности. Среди принятых решений также - разработать и внедрить механизм идентификации грузовагонов разных собственников с целью недопуска использования на территории Украины вагонов, собственником которых являются подсанкционные лица.

Как сообщалось, Кабмин одобрил создание антикризисного штаба "Укрзализныци" в начале сентября 2021 года. В него помимо Кубракова вошли заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, заместитель министра экономики Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и другие.

Первое заседание было посвящено вопросам закупок.

Теги: #антикризисный_штаб #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 01.10.2021
"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

12:38 25.09.2021
Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

12:32 24.09.2021
Мининфраструктуры предлагает переназначить Сергея Лещенко на должность члена набсовета "Укрзализныци"

Мининфраструктуры предлагает переназначить Сергея Лещенко на должность члена набсовета "Укрзализныци"

09:42 23.09.2021
"Укрзализныця" сообщила о повторном проседании грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга

"Укрзализныця" сообщила о повторном проседании грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга

16:09 22.09.2021
СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

22:05 21.09.2021
"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

17:14 21.09.2021
"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

15:58 21.09.2021
"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

21:45 19.09.2021
Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

16:08 17.09.2021
Глава “Укрзализныци” заявляет, что не допустит остановки УЗ по причине отсутствия топлива

Глава “Укрзализныци” заявляет, что не допустит остановки УЗ по причине отсутствия топлива

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Болгария в 2022 году увеличит квоту разрешений украинским автоперевозчикам почти на четверть

Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

Власти Китая поручили энергокомпаниям обеспечить достаточные запасы энергоносителей к зиме

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Собственница ТМ "Экспресс-маникюр" претендует на пост вице-премьера - главы Минстратегпрома

Меморандум об урегулировании проблем в сфере теплоснабжения учитывает только часть требований теплопоставщиков – профильная ассоциация

Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

НБУ сменил ликвидатора банка "Столица"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА