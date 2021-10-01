Антикризисный штаб "Укрзализныци" занялся проблемами грузоперевозок

Антикризисный штаб АО "Укрзализныця" (УЗ) по итогам второго заседания, в фокусе которого были грузоперевозки и обновление парка вагонов, наработал ряд предложений по устранению существующих проблем в данной сфере.

Как сообщило Министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook в пятницу, штаб в ходе заседния обсудил ряд вопросов, в частности обновление парка грузовагонов, дискриминационные тарифы на пользование грузовагонами, санкционную политику по их ввозу и использованию на территории Украины, а также риски долгосрочных договоров на использование грузовагонов УЗ.

"Десятки лет недовыполнение планов закупок и игнорирование кризисных явлений привели к тому, что изношенность подвижного состава в Украине пока более 90%. Исходя из этих реалий, мы начинаем масштабный процесс обновления парка грузовых вагонов. В ближайшие годы планируем построить и обновить более 30 тыс. полувагонов и около 15 тыс. зерновозов", - сообщил глава штаба, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что благодаря этому государство получит дополнительные рабочие места и минимум 20 млрд грн поступлений в бюджет, средний возраст вагонов уменьшится с 23 до 7 лет. "Фактически, речь идет о формировании рынка, общий объем которого составит более 100 млрд грн", - уточнил министр.

Как отмечается, по итогам заседания участники наработали следующие предложения: дать старт внедрению программы обновления парка грузовагонов компании, устранить дискриминационное тарифы на перевозки грузов для отдельных компаний, пересмотреть заключенные в 2021 году долгосрочные договора на предоставление услуг по использованию вагонов собственности УЗ на предмет их экономической обоснованности и ресурсной целесообразности. Среди принятых решений также - разработать и внедрить механизм идентификации грузовагонов разных собственников с целью недопуска использования на территории Украины вагонов, собственником которых являются подсанкционные лица.

Как сообщалось, Кабмин одобрил создание антикризисного штаба "Укрзализныци" в начале сентября 2021 года. В него помимо Кубракова вошли заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, заместитель министра экономики Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и другие.

Первое заседание было посвящено вопросам закупок.