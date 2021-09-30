Экономика

13:57 30.09.2021

Местные бюджеты получат дополнительно 4% при распределении НДФЛ – Зеленский

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Местные бюджеты получат дополнительно 4% при распределении НДФЛ – Зеленский

Местные бюджеты в 2022 году получат дополнительно 4% при распределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что составит около 11 млрд грн, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все громады получат ресурс примерно 11 млрд грн, хотя, мне кажется, что больше: что где-то там немного схитрили", – сказал президент на заседании Конгресса местных и региональных властей в четверг.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, с местными властями будет подписан меморандум для стабильности тарифов, одним из пунктов которого является эта договоренность.

"Меморандумом четко определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит местным бюджетам НДФЛ в размере 4%, это не меньше 11 млрд грн", – сказал глава правительства.

Он также отметил, что правительство согласилось оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла.

Как сообщалось, в Верховной Раде находятся законопроекты №5066 и №5066-1, поддержанные Ассоциацией городов Украины, которые касаются увеличения доли зачисления НДФЛ в местные бюджеты с 60% до 65%.

Законопроект №5066 предусматривает такое увеличение для бюджетов громад за счет соответствующего уменьшения процента зачисления налога в государственный бюджет, а законопроект №5066-1 - за счет соответствующего уменьшения процента зачисления налога в областные бюджеты.

В то же время в правительстве до последнего времени выступали против такого перераспределения.

Громады аргументировали такое перераспределение острой потребностью компенсировать их потери от отмены отдельных источников формирования бюджетов и сокращения объема межбюджетных трансфертов, а также необходимостью финансово обеспечить расходы, возникшие в связи с передачей от государства местному самоуправлению дополнительных полномочий.

 

Теги: #местный_бюджет #ндфл
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