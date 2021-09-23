Экономика

11:59 23.09.2021

Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

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Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

Правительство должно зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб.м вместо рыночных 35 грн, а также погасить местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы, чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона, считает киевский городской голова Виталий Кличко.

Как сообщает пресс-служба мэра, об этом Кличко заявил в начале заседания Киевсовета в четверг.

"Столица, как и другие города, готовится начать отопительный сезон. Технически мы готовы. Но, как вы знаете, есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической… Ассоциация городов Украины предложила центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению, - сказал Кличко.

Он сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с вопросами, ответы на которые тот должен дать в парламенте во время "Часа правительства".

"В частности, правительство должно зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб.м вместо рыночных 35 грн", - подчеркнул мэр Киева.

Вместе с тем, по его словам, НАК "Нафтогаз" должен немедленно изъять дискриминационные нормы договоров на поставку газа. При этом местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее, в частности в виде увеличения на 5% зачисления НДФЛ, чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона.

"Потому что люди не смогут платить по таким тарифам! Не смогут покрыть эту разницу и местные бюджеты, на которые сегодня пытаются переложить всю тяжесть! " - отметил Кличко.

Теги: #киев #газ #тарифы
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