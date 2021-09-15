Экономика

11:16 15.09.2021

Литва ограничила пропускную способность ЛЭП с Беларусью в рамках блокады электроэнергии БелАЭС

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Литва ограничила пропускную способность ЛЭП с Беларусью в рамках блокады электроэнергии БелАЭС

Литовский сетевой оператор Litgrid со среды ограничил максимальную пропускную способность трансграничных ЛЭП на литовско-белорусском направлении, сообщает BNS.

Решение принято в рамках намерений Литвы не допустить попадания в энергосистему страны электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, которую Вильнюс считает небезопасной. Таким образом, теперь пока не будет достигнуто новое соглашение Литвы, Латвии и Эстонии о торговле электроэнергией с третьими странами, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

Председатель Государственного совета по регулированию энергетики Литвы Ренатас Поцюс ранее заявлял BNS, что в результате этих принятых Литвой мер объем энерготорговли Латвии с Россией должен сократиться примерно до 320 МВт.

Латвия и Эстония торгуют электроэнергией с Россией по неутвержденной Литвой методике. В результате, по мнению должностных лиц Литвы, электроэнергия с БелАЭС поступает в Литву через Латвию, что нарушает принятый Вильнюсом так называемый "антиостровецкий" закон. Латвия утверждает, что торгует только российской электроэнергией.

По данным источников BNS, самой недовольной новыми правилами Литвы является Эстония, хотя она напрямую не торгует электроэнергией с Россией. Эстонская сторона считает, что Литва своими правилами ограничивает возможности энерготорговли с РФ.

Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси с ноября прошлого года, когда Белорусская АЭС начала производить электроэнергию. Однако физически электричество белорусского происхождения продолжало поступать в Литву, хотя в последнее время, когда эту электроэнергию не закупает Украина, а БелАЭС не работает с 12 июля, перетоков нет. Из Беларуси поступает только электроэнергия в рамках функционирования энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва).

Теги: #лэп #ограничения #литва #беларусь
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